Когда каждый на своём месте

Источник материала: Чырвоны прамень

Работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства не назовёшь простой. Хватает каждодневных забот. За результат спрашивают строго. Народ предъявляет высокие требования. Чуть что не так – слышны недовольства. Тем не менее труженики УНП ЖКХ «Коммунальник» уверены в одном: они делают очень важное дело и служат людям. Поддерживают в порядке родной город, сельские населённые пункты. От осознания этого легче становится на душе. И трудности любые преодолимы. Главное – трудиться с полной отдачей.

Когда грамотно подобраны кадры, нужный результат всегда достигается.





В «Коммунальнике» за два десятка лет его существования удалось создать необходимый костяк профессионалов. Есть на кого опереться руководству.

Людмила Чернова удостоена Благодарности Министерства ЖКХ. Оператор диспетчерской службы участка технического обслуживания жилищного фонда 11 лет трудится в «Коммунальнике». За время работы зарекомендовала себя добросовестным, исполнительным, честным и ответственным специалистом. Умеет быстро реагировать, чётко передавать информацию и правильно организовать работу. Её отличает высокая трудоспособность. Не считается с личным временем. Оператор первым узнает об аварийных ситуациях от собственников жилых помещений и организаций, первым даёт сигнал соответствующим службам на устранение разного рода ЧП. В этой части у оператора накоплен огромный опыт. Она охотно делится им с коллегами, только заступившими на непростую службу.

Заместитель главного бухгалтера Надежда Шишпор также более десяти лет трудится на предприятии.

Начинала когда-то экономистом. Потом совершенно справедливо пошла на повышение. Доказала, что с цифрами, отчётами и балансами управляется на отлично. С годами заслужила авторитет. За надежность и высокий профессионализм, образцовое выполнение должностных обязанностей ценят Надежду в коллективе. Постоянно следит за текущими изменениями законодательной базы по вопросам деятельности предприятия. Действует настойчиво, упорно, умеет работать в команде, не любит останавливаться, пока не доведет дело до конца или не разберется в возникшем вопросе. Энергично руководит реформированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности. За все эти заслуги и была награждена по случаю 20-летия предприятия и профессионального праздника Почетной грамотой главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома.





Водитель погрузчика участка автотранспорта Сергей Войтик на протяжении многих лет доказывает, что во многих вопросах является просто-таки незаменимым тружеником. Технику знает досконально, любое поручение выполняет максимально оперативно. Способен решить любую задачу. А ведь выпадает их на долю водителя немало. И не только на объектах, связанных с жкх, приходится демонстрировать мастерство. Постоянными для Сергея Викторовича являются командировки в сельхозпредприятия района. Скоро широким фронтом развернутся весенние полевые работы. И вновь будут задействованы водитель и его погрузчик в хозяйствах. Пока же Сергей Войтик принимает поздравления. Его наградили Почётной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Вот они — профессионалы с большой буквы. Как говорится, таких бы побольше. Тогда и любое дело будет спориться. И коллектив «Коммунальника» сможет успешно решать поставленные задачи.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.