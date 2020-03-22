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В Кореличском районе стартует весенний призыв

22.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На основании статьи 35 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. № 55 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» в Кореличском районе проводятся мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

В Кореличском районе стартует весенний призыв

Решением Кореличского районного исполнительного комитета от 28 февраля 2020 г. № 89 создана районная призывная комиссия в следующем составе:

Основной состав комиссии:

ЧИЧКАН Е. Н. – заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета, председатель комиссии

ЧИЧКАН И. Н. – медицинская сестра учреждения здравоохранения «Кореличская центральная районная больница», секретарь комиссии

МАЙСАК Е. П. – главный врач учреждения здравоохранения «Кореличская центральная районная больница»

СКВОРОДА Д. А. – врач, руководящий работой врачей-специалистов по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве

БОГУШ В. Е. – заместитель начальника отдела внутренних дел Кореличского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению

ШАЛИН С. А. – начальник обособленной группы (Кореличского района) военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов

Резервный состав комиссии:

ЛАЗАРЕВИЧ И. Р. – заместитель председателя Кореличского райисполкома, председатель комиссии

ШАВЕЙКО С. А. – медицинская сестра учреждения здравоохранения «Кореличская центральная районная больница», секретарь комиссии

БОРЩЕВСКАЯ О. И. – врач, руководящий работой врачей-специалистов по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве

ТРУБНИКОВ А. Д. – заместитель военного комиссара по территориальной обороне (Кореличского района) военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов

КАВЦЕВИЧ А. А. – заместитель главного врача учреждения здравоохранения «Кореличская центральная районная больница»

СКВОРЧИНСКИЙ Д. И. – первый заместитель начальника отдела внутренних дел Кореличского райисполкома.

Гражданам мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, утратившим право на отсрочку и не получившим повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, явиться в обособленную группу (Кореличского района) военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов по адресу: г.п. Кореличи, пл. 17 Сентября, 7, с 3 февраля 2019 г. по 29 мая 2020 г.

Сергей ШАЛИН,
начальник обособленной группы (Кореличского района)
военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов, капитан

 
 
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На основании статьи 35 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», Указа Президента
 
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