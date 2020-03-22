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Лучшие по профессии — 2019: начальник отделения связи Светлана Медведко

22.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: начальник отделения связи Светлана Медведко
Светлана Медведко работает начальником отделения связи Глуск-1 уже пять лет, а весь ее трудовой стаж — 15 лет, и связан он с этим отделением, куда Светлана Михайловна пришла в 2004 году оператором по обмену почты. Правда, после школы она, гуманитарий до мозга костей, собиралась в сферу культуры. Любила литературу и языки, стремилась к творческой работе, мечтала организовывать конкурсы и мероприятия. Для поступления не хватило полбалла, и мама посоветовала дочери выбрать почтовую отрасль. Так Светлана получила образование в электротехническом колледже, затем, когда уже работала, — еще одно, бухгалтерское.

Инициативную, добросовестную сотрудницу заметили сразу, и спустя три года Светлана Медведко уже была замначальника отделения связи, а в феврале 2015 года сама возглавила это отделение. В ее обязанности входит прием, обработка и выдача в доставку почтовых отправлений, пенсий, пособий, денежных переводов по доставочным участкам в Глуске, их четыре, и в Старом Селе. В подчинении у Светланы Михайловны операторы и почтальоны, их работу она организовывает и контролирует, помогает ей заместитель, но в случае аврала и начальник, и зам сами, как говорится, становятся к станку, то есть садятся за кассу и делают всю другую работу. А авралы бывают, когда не хватает операторов или почтальон вдруг уходит на больничный. В таких случаях чаще обычного возникают недовольства со стороны клиентов, и задача Светланы Медведко — разбираться в ситуации и разрешать конфликты. Еще одна ее обязанность — заказ, приемка, сдача, обеспечение сохранности денег, и Светлана Михайловна признается, что работа с деньгами ей нравится. Если в школе с математикой дружбы не выходило, сейчас все подсчеты-расчеты щелкает как семечки. Кстати, если говорить о цифрах, то за прошлый год в ОПС Глуск-1 обработано и выдано в доставку больше 8 тысяч пенсий и пособий, 60,4 тысячи входящих простых отправлений, 16,5 тысячи заказных и почти 5 тысяч ценных отправлений.

 
 
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Светлана Медведко работает начальником отделения связи Глуск-1 уже пять лет, а весь ее трудовой стаж — 15 лет, и связан он с этим отделением, куда Светлана...
 
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