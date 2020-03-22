«Показывали распоряжение правительства, звонили во Внуково». Еще 15 белорусов утром не улетели из Гоа

Источник материала: Tut.by

В воскресенье утром из аэропорта Даболим в Москву должны были вылететь белорусские туристы. Их снова не пустили на борт, но предложили купить билет за тысячу долларов на ближайший рейс. А ведь накануне появилось распоряжение правительства РФ: пропускать белорусов через свои пункты пропуска без исключений. В настоящий момент 51 белорус застрял в Индии: с билетами их не пустили в самолет. В стране комендантский час.



Фото: Reuters

— Сегодня мы должны были вылетать авиакомпанией «Россия» в Москву. Еще вчера наш турагент пытался нам помочь, был на связи с посольством, переслал все распоряжения правительства РФ. Мы все распечатали и с этим пришли на стойку регистрации в аэропорту Даболим, — рассказывает TUT.BY Елена, которая сейчас находится в Гоа. — В аэропорту сказали, что оператор «Библио глобус» аннулировал наши билеты, 15 белорусов сняли с рейса.

Проблемы с вылетом из Индии домой через Москву у наших туристов начались 18 марта , в первый день, когда Россия закрыла границу с Беларусью. Тогда белорусов пропускали домой только через аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево». Те, кто прилетал во Внуково, попадали в ловушку и были вынуждены просидеть два дня, пока их не забрал специальный борт «Белавиа». 18 марта из Гоа не смогли вылететь 23 белоруса, на следующий день — еще 13 , сегодня — 15. Итак, 51 наш турист, имея на руках билеты, не смогли попасть на рейс.

В субботу, 21 марта, посольство РБ в Индии на своей странице в Фейсбуке опубликовало, что с 20 марта принято дополнительное распоряжение правительства РФ, «которым гражданам СНГ, включая Беларусь, разрешено прибывать через воздушные пункты пропуска и убывать в Беларусь как через воздушные пункты пропуска, так и другие пункты пропуска. При этом пограничной службе Российской Федерации предписано обеспечить пропуск таких граждан через государственную границу Российской Федерации».

— Прямо в аэропорту звонили консулу, говорил, что туроператор «Библио глобус» на звонки не отвечает, только смс. Ничего сделать не могут. Мы даже дозвонились до авиакомпании «Россия», ответ: если туроператор разрешит нас забрать, заберут, но «Библио глобус» игнорирует вопросы. Правда, потом они вышли на связь с аэропортом и предложили нас посадить во второй полупустой самолет в 11.45, стоимость билета — одна тысяча долларов! Зачем? У нас на руках есть уже оплаченные билеты, — возмущается белоруска Елена.

Вторая туристка из ГОА Алеся присылает в редакцию TUT.BY свой аннулированный билет. Она — одна из 15, кто сегодня должен был улететь во Внуково.



Аннулированный билет на рейс в Москву 22 марта. Фото предоставлено героем публикации.

— На стойке регистрации, как только увидели наши паспорта, стали громко кричать на английском про белорусский паспорт. Подошел молодой человек, спросил про билеты до Минска, их не было, мы стали показывать ему распоряжение Мишустина (председатель правительства РФ — прим. TUT.BY) с дополнительными поправками к распоряжению от 18 марта. Документ был на русском и сотрудник ничего не понимал, мы, как могли, объяснили ситуацию на английском, — пересказывает события в аэропорту Даболим Алеся. — Сотрудник аэропорта звонил во Внуково, в итоге билеты нам аннулировали и выгнали из аэропорта. Тогда мы связались с принимающей стороной, партнером «Библио глобус», компанией Concord. Там ответили: все правильно, что нас не посадили на рейс, это запрет России. Но есть же поправки Мишустина! На что услышали: «Ну, звоните тогда Мишустину».

Тех, кто сегодня не смог попасть на рейс, поддержали другие белорусы, которые точно так же застряли в Индии. Они объединились между собой, создали сперва в Вайбере чат «Почти уехавшие», потом переименовали на «Почти гоанцы».

— Нашим туристам мы дали координаты неравнодушной девушки, которая их заселила. Местные русскоговорящие жители помогают нам всем, чем могут. Сейчас в Индии комендантский час, с 7 утра и до 9 вечера запрещено передвигаться по улице, все закрыто и ничего не работает. Вчера закупились едой, водой, у всех, кто арендовал транспорт, его забрали, — рассказывает белорус Галей, который не смог улететь домой 18 марта.

— Спасибо нашей группе в чате, посоветовали к кому обратиться по жилью, нам местные русские предоставили бесплатные номера, оплатить надо только коммуналку. Аэропорт с сегодняшнего дня закрыт минимум на неделю, перспектив нет, денег тоже и очень хочется попасть домой! — пишет нам Елена, которой сегодня аннулировали билет в Москву.

Белорусы надеются на эвакуацию. Сейчас для посольства РБ в Индии составляются списки — застрявшие в Гоа туристы вносят в них свои данные.

При этом вечером в субботу «Белавиа» забрала из «Внуково» еще 82 пассажира, в том числе трех иностранцев (граждан Армении, Украины и Литвы). В Москву они прибыли из Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда, Кипра, Доминиканы, Германии. Первый такой рейс компания сделала в пятницу.