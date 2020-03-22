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Беларусь организовала транзит израильских студентов для возвращения на родину
22.03.2020 11:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские пограничники совместно с латвийскими коллегами и посольством Израиля в Беларуси в ночь с 21 на 22 марта организовали транзит 21 израильского гражданина на родину через Беларусь. Об этом сообщается
После оформления в латвийском пункте пропуска «Силене» группу студентов встретили два микроавтобуса прямо у границы. В белорусском пункте пропуска «Урбаны» для иностранцев выделили отдельный канал и во взаимодействии с сотрудниками таможни и службы санитарно-карантинного контроля в отношении каждого гражданина были проведены обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия и процедуры оформления.
Автобусы в сопровождении сотрудников ГАИ доставили студентов в Национальный аэропорт Минск, откуда в 11 утра рейсом, следующим в Тель-Авив, они отправились на родину.
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Белорусские пограничники совместно с латвийскими коллегами и посольством Израиля в Беларуси в ночь с 21 на 22 марта организоваи транзит 21 израильского гражданина...
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