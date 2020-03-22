Беларусь организовала транзит израильских студентов для возвращения на родину

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники совместно с латвийскими коллегами и посольством Израиля в Беларуси в ночь с 21 на 22 марта организовали транзит 21 израильского гражданина на родину через Беларусь. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

После оформления в латвийском пункте пропуска «Силене» группу студентов встретили два микроавтобуса прямо у границы. В белорусском пункте пропуска «Урбаны» для иностранцев выделили отдельный канал и во взаимодействии с сотрудниками таможни и службы санитарно-карантинного контроля в отношении каждого гражданина были проведены обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия и процедуры оформления.

Автобусы в сопровождении сотрудников ГАИ доставили студентов в Национальный аэропорт Минск, откуда в 11 утра рейсом, следующим в Тель-Авив, они отправились на родину.