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Тепло будет, но не сразу. Все о погоде в Бресте на неделе

23.03.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Климатический февраль установится в Бресте в последнюю декаду марта. На новой рабочей неделе по утрам будет морозно, а в четверг возможен мокрый снег, сообщает pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник и вторник будет облачно, но без осадков. Утром обещают три градуса мороза, днем — до трех градусов тепла, вечером столбик термометра опустится до -2°С.

В среду утром будет -2°С. Во второй половине дня ожидается переменная облачность и +2…4°С. Осадков не предвидится.

Утром в четверг обещают два градуса мороза, а к обеду потеплеет. Днем будет +4°С, но возможен мокрый снег. Вечером воздух прогреется до пяти градусов тепла.

Самым теплым днем недели станет пятница. Утром будет небольшая облачность без осадков и +5°С. Во второй половине столбик поднимется до +11°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Климатический февраль установится в Бресте в последнюю декаду марта.
 
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