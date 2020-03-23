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Весна вернется. Погода в Гомеле на неделе
23.03.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник и вторник все еще холодно: днем около нуля, зато без осадков.
В среду — уже до плюс четырех.
К четвергу восточный ветер принесет потепление до +10°C.
В пятницу — плюс 12 °C и ясно.
Хорошей недели, друзья!
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Вчерашний снег немного смутил тех, кто уже спрятал зимние вещи в антресоли, но весну уже не остановить и вот-вот она вступит в свои права уже окончательно.
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