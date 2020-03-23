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Весна вернется. Погода в Гомеле на неделе

23.03.2020 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчерашний снег немного смутил тех, кто уже спрятал зимние вещи в антресоли, но это ничего не значит. Весну уже не остановить и вот-вот она вступит в свои права уже окончательно, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник и вторник все еще холодно: днем около нуля, зато без осадков.

В среду — уже до плюс четырех.

К четвергу восточный ветер принесет потепление до +10°C.

В пятницу — плюс 12 °C и ясно.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Вчерашний снег немного смутил тех, кто уже спрятал зимние вещи в антресоли, но весну уже не остановить и вот-вот она вступит в свои права уже окончательно.
 
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