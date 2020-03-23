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Погода шепчет. Прогноз на неделю в Витебске
23.03.2020 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После весеннего равноденствия день стал понемножку прибавляться. И еще одна хорошая новость: несколько рабочих дней на неделе будут безветренными, ясными и солнечными. По ночам ожидаются небольшие заморозки, но днем стабильный плюс,
В понедельник днем около нуля, без осадков.
Во вторник ночью до -3°С, а днем — до +2°С.
В среду ночью снова небольшие заморозки, а днем до плюс 4 градусов.
Погожим, солнечным, безветренным будет и четверг — до +5°С.
В пятницу до +10 градусов, без осадков. И — солнце, много солнца!
Хорошей недели, друзья!
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По ночам ожидаются небольшие заморозки, но днем стабильный плюс.
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