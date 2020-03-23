Погода шепчет. Прогноз на неделю в Витебске

Источник материала: Tut.by

После весеннего равноденствия день стал понемножку прибавляться. И еще одна хорошая новость: несколько рабочих дней на неделе будут безветренными, ясными и солнечными. По ночам ожидаются небольшие заморозки, но днем стабильный плюс, прогнозирует Белгидромет.



Фото: @dorondat, instagram.com

В понедельник днем около нуля, без осадков.

Во вторник ночью до -3°С, а днем — до +2°С.

В среду ночью снова небольшие заморозки, а днем до плюс 4 градусов.

Погожим, солнечным, безветренным будет и четверг — до +5°С.

В пятницу до +10 градусов, без осадков. И — солнце, много солнца!

Хорошей недели, друзья!

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