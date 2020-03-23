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В Буда-Кошелевском районе бригадир и ветврач украли с фермы и продали «по дешевке» 22 коровы

23.03.2020 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе бригадир и ветврач молочно-товарной фермы украли 22 коровы. Об этом стало известно - и сотрудники хозяйства под следствием, сообщили в УВД.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

С декабря 2018 года по сентябрь 2019 бригадир и ветврач открытого акционерского общества «УваровичиЭлит» украли с фермы, где работали, 22 коровы. Затем по заниженным ценам продали животных частному лицу в Чечерский район.

Общий ущерб, который нанесли сотрудники хозяйству, — более 72 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
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В Буда-Кошелевском районе бригадир и ветврач молочно-товарной фермы украли 22 коровы. Об этом стало известно оперативникам. Теперь сотрудники хозяйства под...
 
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