В Буда-Кошелевском районе бригадир и ветврач украли с фермы и продали «по дешевке» 22 коровы

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе бригадир и ветврач молочно-товарной фермы украли 22 коровы. Об этом стало известно - и сотрудники хозяйства под следствием, сообщили в УВД.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

С декабря 2018 года по сентябрь 2019 бригадир и ветврач открытого акционерского общества «УваровичиЭлит» украли с фермы, где работали, 22 коровы. Затем по заниженным ценам продали животных частному лицу в Чечерский район.

Общий ущерб, который нанесли сотрудники хозяйству, — более 72 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.