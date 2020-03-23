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Приехали более ста машин. В Гродно провели масштабный флешмоб ради помощи больной девочке
23.03.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на стоянке возле рынка «Южный» гродненцы провели автофлешмоб, участие в котором приняли около 100 машин. Они выстроились в надпись «Даша живи!». Акция прошла в помощь семимесячной девочке из Новополоцка — Даше Шепетовской, у которой спинальная мышечная атрофия 1-го типа и которая
— Этой акцией мы хотели напомнить гродненцам и всем жителям Беларуси, что есть такая маленькая девочка, которая борется со страшной болезнью, а еще рассказать о том, что она очень нуждается в помощи. Лекарство, которое может помочь малышке, очень дорогое, но все вместе мы можем собрать нужную сумму, — говорят организаторы автофлешмоба в Гродно.
Подобные акции уже проходили в других городах. Например, 7 марта на парковке торгово-логистического центра в Минске собрались около 60 машин, которые выстроились в надпись «Даша живи!».
Автофлешмоб в Гродно был организован при помощи праздничного агентства ra_event, а также такси 7220. Но не только таксисты принимали участие в автофлешмобе, на стоянку приехали и просто неравнодушные гродненцы. В итоге на парковку приехали около 100 машин: из 65 машин выстроили надпись, остальные стали в форме сердца.
Для всех присутствующих была организована развлекательная программа с фаер-шоу и аниматорами. В акции также принял участие чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Варец.
Организаторы необычной акции говорят, что автофлешмоб — это лишь небольшая часть того, что делают волонтеры и неравнодушные люди, чтобы помочь маленькой девочке. Они организовывают благотворительные аукционы и ярмарки, распространяют листовки — но времени очень мало, а сумма для сбора очень большая. Дело в том, что детям с таким диагнозом врачи не дают никаких надежд, большинство (около 80%) при отсутствии лечения не доживают до двух лет.
На сегодня вариант лечения существует, но препараты, необходимые ребенку, родители должны приобрести за счет собственных средств. Есть два препарата: Spinraza и Zolgensma. Различия в том, что Spinraza необходимо колоть пожизненно, а Zolgensma — это однократная вакцина. Стоимость одного укола Spinraza составляет 96 035 евро, на первый курс — 384 140 евро (4 ампулы). Стоимость однократной вакцины Zolgensma составляет 2 125 000 долларов плюс дополнительные расходы в клинике.
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Акция прошла в помощь семимесячной девочке из Новополоцка - Даше Шепетовской, у которой спинальная мышечная атрофия 1-го типа и которая нуждается в дорогостоящем...
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