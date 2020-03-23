Приехали более ста машин. В Гродно провели масштабный флешмоб ради помощи больной девочке

Источник материала: Tut.by

В Гродно на стоянке возле рынка «Южный» гродненцы провели автофлешмоб, участие в котором приняли около 100 машин. Они выстроились в надпись «Даша живи!». Акция прошла в помощь семимесячной девочке из Новополоцка — Даше Шепетовской, у которой спинальная мышечная атрофия 1-го типа и которая нуждается в дорогостоящем лечении.



Фото: предоставлено организаторами

— Этой акцией мы хотели напомнить гродненцам и всем жителям Беларуси, что есть такая маленькая девочка, которая борется со страшной болезнью, а еще рассказать о том, что она очень нуждается в помощи. Лекарство, которое может помочь малышке, очень дорогое, но все вместе мы можем собрать нужную сумму, — говорят организаторы автофлешмоба в Гродно.





Подобные акции уже проходили в других городах. Например, 7 марта на парковке торгово-логистического центра в Минске собрались около 60 машин, которые выстроились в надпись «Даша живи!».

Автофлешмоб в Гродно был организован при помощи праздничного агентства ra_event, а также такси 7220. Но не только таксисты принимали участие в автофлешмобе, на стоянку приехали и просто неравнодушные гродненцы. В итоге на парковку приехали около 100 машин: из 65 машин выстроили надпись, остальные стали в форме сердца.













Для всех присутствующих была организована развлекательная программа с фаер-шоу и аниматорами. В акции также принял участие чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Варец.

Организаторы необычной акции говорят, что автофлешмоб — это лишь небольшая часть того, что делают волонтеры и неравнодушные люди, чтобы помочь маленькой девочке. Они организовывают благотворительные аукционы и ярмарки, распространяют листовки — но времени очень мало, а сумма для сбора очень большая. Дело в том, что детям с таким диагнозом врачи не дают никаких надежд, большинство (около 80%) при отсутствии лечения не доживают до двух лет.





На сегодня вариант лечения существует, но препараты, необходимые ребенку, родители должны приобрести за счет собственных средств. Есть два препарата: Spinraza и Zolgensma. Различия в том, что Spinraza необходимо колоть пожизненно, а Zolgensma — это однократная вакцина. Стоимость одного укола Spinraza составляет 96 035 евро, на первый курс — 384 140 евро (4 ампулы). Стоимость однократной вакцины Zolgensma составляет 2 125 000 долларов плюс дополнительные расходы в клинике.

Если вы хотите помочь Даше, то это можно сделать так: благотворительные счета открыты в филиале № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Полоцк, ул. Ф. Скорины, 4; УНП 300 230 580; МФО AKBBBY21216: — белорусские рубли — транзитный счет BY59AKBB38193821068492300000 на благотворительный счет BY89AKBB31340000081232320144 в отделении 216/144, бессрочный; — доллары США — транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY44AKBB31340000081262320144 в отделении 216/144, бессрочный; — евро — транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY14AKBB31340000081282320144 в отделении 216/144, бессрочный; — российские рубли — транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY29AKBB31340000081272320144 в отделении 216/144, бессрочный. Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Шепетовского Александра Сергеевича на лечение дочери Шепетовской Даши. Пополнение баланса мобильного телефона МТС: +375 29 848-91-33 Контакты: +375 29 296-14-78, galysha91@mail.ru — мама Галина Александровна