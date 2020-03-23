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Теперь есть и «Вильнюсское шоссе». В Полоцке переименовали более 20 остановок

23.03.2020 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке по решению райисполкома переименовали 22 остановки общественного транспорта, сообщает gorod214.by.


Остановка «Трест № 22» на улице Богдановича сменила название на «Энергосбыт» («Энергазбыт»). «Стекловолокно» на Юбилейной теперь называется в честь улицы — «Юбилейная» («Юбілейная»). А название «Полоцк-Стекловолокно» («Полацк-Шкловалакно») получит нынешняя остановка «Заводская» на улице Строительной.

В честь улиц, на которых расположены, названы также остановки: «АТЭК» — «Пролетарская» («Пралетарская»); «Почта» — «Маяковского» («Маякоўскага»); «Сельхозхимия» и «Сельхозтехника» в деревне Богатырская — «Центральная» («Цэнтральная») и «Богатырская» («Багатырская») соответственно.

По такому же принципу сменили названия остановки: «Переезд» — «Проезд Гагарина» («Праезд Гагарына»); «Завод ЖБИ» — «Гагарина» («Гагарына»); «Магазин» — «1-й Тросницкий переулок» («1-ы Тросніцкі завулак»); «15-й магазин» — «23 Гвардейцев» («23 Гвардзейцаў»); «Лицей» — «Вильнюсское шоссе» («Вільнюская шаша»).

«ПМК-18» на улице Тросницкой переименовали в «Детский сад № 23» («Дзіцячы сад № 23»).

Короче стали названия остановок «Железнодорожная больница «Новка» на улице Двинской — «Больница «Новка» («Бальніца «Ноўка»), «Спортивный клуб дзюдо» на улице Богдановича — «Спортклуб» («Спартклуб») и «Газонаполнительная» — «Полоцкгаз» («Полацкгаз»).

Остановка «Магазин» на улице Буденного стала «Кондратенко» («Кандраценка»). «Авторемзавод» на Ленинградской переименовали в «Школа № 14» («Школа № 14»), «Железнодорожный переезд» на улице Суворова — в «Сортировочную» («Сартавальную»), «Переезд» на Бабушкина — в «Южную» («Паўднёвую»), «Школа № 13» на улице Гагарина — в «Центр детей и молодежи» («Цэнтр дзяцей і моладзі»), а остановка «Магазин № 4» на Дзержинского получила название «Психиатрическая больница» («Псіхіятрычная бальніца»).

 
 
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Многие остановки названы в честь улиц, на которых находятся.
 
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