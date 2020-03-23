В Беларуси потеплеет во второй половине недели

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«Холодный обширный антициклон, который немецкие метеорологи нарекли Юргеном, формирует погоду в большинстве стран Европы, в том числе и в Беларуси. Его центр уже вплотную приблизился к нашим границам, но из-за умеренного северо-восточного ветра прошедшей ночью еще сохранялось перемешивание воздуха. Температура воздуха ночью по стране была 4-8 градусов мороза, на метеостанции Бобруйск – минус 10», – рассказали в Белгидромете.

В ближайшие сутки ветер стихнет и будут созданы все условия для интенсивного ночного выхолаживания. Температура воздуха предстоящей ночью ожидается 5-11 градусов мороза, местами – минус 12-14. В середине дня при малооблачном небе ожидается всего 2-8 градусов тепла. Такой температурный фон будет на 3-7 градусов ниже климатической нормы, что соответствует последним числам февраля.

«Погода останется под влиянием антициклона на протяжении всей текущей недели. Но когда центр антициклона переместится на европейскую часть России, вместе с ним уйдет и арктический холод, а Беларусь окажется на его более теплой западной окраине», – отметили в Белгидромете.

В среду, 25 марта, будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется слабый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, местами – минус 11-13. Днем будет 5-10 градусов тепла.

В четверг, 26 марта, будет небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, местами – до минус 10. Днем будет 8-13 градусов тепла.

В пятницу, 27 марта, будет небольшая облачность и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, по северо-востоку – до минус 7-9. Днем будет 10-15 градусов тепла.

В субботу, 28 марта, прогнозируется без осадков. Ветер – юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, при прояснениях – до минус 6. Днем будет 11-17 градусов тепла.

В воскресенье, 29 марта, будет переменная облачность и без осадков. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем – 11-17 градусов тепла.