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Газета «Полымя» объявляет о старте нового фотоконкурса «Моё весеннее солнышко»

24.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Газета «Полымя» объявляет о старте нового фотоконкурса «Моё весеннее солнышко»

Редакция газеты «Полымя», Кореличская РО РОО «Белая Русь» и Кореличский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляют о старте нового фотоконкурса «Моё весеннее солнышко». Для участия в конкурсе принимаются фотографии детей в возрасте до 6 лет.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. В конкурсе принимают участие весенние фотографии детей.

2. Каждый участник может отправить на конкурс только одну заявку на электронный адрес  polymia@mail.grodno.by.

3. Требования к фотографии:
4. Возраст ребенка на фото: до 6 лет.
5. Фотография должна иметь название, отличающееся от названия конкурса.

6. На конкурс не принимаются:
а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие,
б) фотографии, не подходящие по условиям конкурса,
в) фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта, название фотостудии или иной текст,
ж) неэстетические, противоречащие нормам морали снимки.
6. Конкурс проходит в 5 этапов.
1. Прием заявок: 25.03.2020 — 24.04.2020.
2. Публикация фотографий: по мере поступления заявок.
3. Народное голосование, выбор лидера (одного) зрительских симпатий:
25.04.2020 — 10.05.2020.
4. Работа жюри (организаторов конкурса), выбор трех призовых фотографий: 25.04.2020 — 10.05.2020.
5. Объявление итогов: 11.05.2020.

Газета «Полымя» объявляет о старте нового фотоконкурса «Моё весеннее солнышко»

6. В течение 2 рабочих дней отправитель заявки получит на свой e-mail сообщение о том, принята заявка на конкурс или нет.
7. Администрация портала имеет право запросить подтверждение авторства снимка. Если участник не предоставит необходимую информацию в течение 2 рабочих дней, заявка может быть отклонена.
8. Победители награждаются призами от организаторов. Если победитель не откликается в течение месяца после оглашения итогов конкурса, то позднее выдача приза не гарантируется.
9. После завершения конкурса фотографии участников остаются на сайте.
10. Отправляя фотографию, Вы тем самым соглашаетесь с данными правилами, а также:
подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если возникнут проблемы с соблюдением авторских прав на присланное изображение, то обязуетесь разрешать их самостоятельно;

Газета «Полымя» объявляет о старте нового фотоконкурса «Моё весеннее солнышко»

 

 
 
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Редакция газеты «Полымя», Кореличская РО РОО «Белая Русь» и Кореличский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляют о старте
 
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