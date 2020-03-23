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"Качество.бел" - онлайн-ресурс для получения достоверной информации о продукции и услугах

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Покупая товары, мы доверяем магазинам и производителям. Точно так же и с услугами. Ремонтируя, к примеру, телефон, мы не задумываемся, компетентный ли мастер. Конечно, специализированные органы проверяют качество товаров и услуг. Но доверяй, но проверяй. Тем более у белорусов появилась такая возможность. О чем нам сейчас расскажет Наталья Хомич. 

Больше года Госстандарт разрабатывал сайт "качество.бел". Онлайн-ресурс поможет белорусам получать достоверную информацию о продукции и услугах.

Александр Скуратов, директор БелГИСС: "К примеру, отель. Есть сертификат, выданный гостинице, на какое-то количество звезд. В самом реестре будет краткая информация: выдано, заявитель, номер требования стандарта и все. С точки зрения потребителя информация непонятна. Когда появляется фотография отеля,  какое количество звезд, какие услуги предоставляет. Он становится понятен для обычного человека".

На сайте есть раздел "Конкурсы в области качества", где представлены лучшие производители и товары.

Александр Скуратов, директор БелГИСС: "Я  хотел бы акцентировать внимание на несколько разделов, которые готовы для потребителей. Это непосредственно сам каталог  продукции, изготавливаемой в РБ. Это  тематический "натуральный продукт", где собрана вся продукция, которая получила право маркироваться знаком натуральный продукт".

Особое место на портале занимает  каталог с опасной продукцией, которая запрещена  для ввоза и  реализации в Беларуси. Здесь и  фен известной марки,  и игрушки, и даже детское питание, которое недавно можно было увидеть на полках  магазинов.

Новый ресурс будет помогать заинтересованным лицам при проведении маркетинговых исследований и закупок. Константин работает в компании, которая торгует бытовой техникой и электроникой. В его обязанности входит  отслеживание опасных товаров и недопущение их на прилавки магазинов. Сайт станет для него палочкой-выручалочкой.

Константин Коваль, ведущий специалист по сертификации: "Вот недавно была парочка товаров, которые находились у нас в сети. Я оперативно оповещаю, что товар с 9 марта находится под запретом, мы его снимаем с продаж интернет-магазина и удаляем с нашего сайта".

Добросовестные компании  могут пройти сертификацию на сайте и тем самым укрепить  доверие у потребителей к своим  товарам и услугам.

Онлайн-ресурс каждый день обновляется.  В ближайшем будущем Госстандарт  создаст раздел с сертифицированными СТО и мастерскими по ремонту мобильных телефонов. Их очень много, но сертифицированы  единицы. 

 
 
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Покупая товары, мы доверяем магазинам и производителям. Точно так же и с услугами. Ремонтируя, к примеру, телефон, мы не задумываемся, компетентный ли мастер....
 
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