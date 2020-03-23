Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Качество.бел" - онлайн-ресурс для получения достоверной информации о продукции и услугах Покупая товары, мы доверяем магазинам и производителям. Точно так же и с услугами. Ремонтируя, к примеру, телефон, мы не задумываемся, компетентный ли мастер....

Покупая товары, мы доверяем магазинам и производителям. Точно так же и с услугами. Ремонтируя, к примеру, телефон, мы не задумываемся, компетентный ли мастер. Конечно, специализированные органы проверяют качество товаров и услуг. Но доверяй, но проверяй. Тем более у белорусов появилась такая возможность. О чем нам сейчас расскажет Наталья Хомич.Больше года Госстандарт разрабатывал сайт "качество.бел". Онлайн-ресурс поможет белорусам получать достоверную информацию о продукции и услугах.На сайте есть раздел "Конкурсы в области качества", где представлены лучшие производители и товары.Особое место на портале занимает каталог с опасной продукцией, которая запрещена для ввоза и реализации в Беларуси. Здесь и фен известной марки, и игрушки, и даже детское питание, которое недавно можно было увидеть на полках магазинов.Новый ресурс будет помогать заинтересованным лицам при проведении маркетинговых исследований и закупок. Константин работает в компании, которая торгует бытовой техникой и электроникой. В его обязанности входит отслеживание опасных товаров и недопущение их на прилавки магазинов. Сайт станет для него палочкой-выручалочкой.Добросовестные компании могут пройти сертификацию на сайте и тем самым укрепить доверие у потребителей к своим товарам и услугам.Онлайн-ресурс каждый день обновляется. В ближайшем будущем Госстандарт создаст раздел с сертифицированными СТО и мастерскими по ремонту мобильных телефонов. Их очень много, но сертифицированы единицы.