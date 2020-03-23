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"Качество.бел" - онлайн-ресурс для получения достоверной информации о продукции и услугах
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПокупая товары, мы доверяем магазинам и производителям. Точно так же и с услугами. Ремонтируя, к примеру, телефон, мы не задумываемся, компетентный ли мастер. Конечно, специализированные органы проверяют качество товаров и услуг. Но доверяй, но проверяй. Тем более у белорусов появилась такая возможность. О чем нам сейчас расскажет Наталья Хомич.
Больше года Госстандарт разрабатывал сайт "качество.бел". Онлайн-ресурс поможет белорусам получать достоверную информацию о продукции и услугах.
Александр Скуратов, директор БелГИСС: "К примеру, отель. Есть сертификат, выданный гостинице, на какое-то количество звезд. В самом реестре будет краткая информация: выдано, заявитель, номер требования стандарта и все. С точки зрения потребителя информация непонятна. Когда появляется фотография отеля, какое количество звезд, какие услуги предоставляет. Он становится понятен для обычного человека".
На сайте есть раздел "Конкурсы в области качества", где представлены лучшие производители и товары.
Александр Скуратов, директор БелГИСС: "Я хотел бы акцентировать внимание на несколько разделов, которые готовы для потребителей. Это непосредственно сам каталог продукции, изготавливаемой в РБ. Это тематический "натуральный продукт", где собрана вся продукция, которая получила право маркироваться знаком натуральный продукт".
Особое место на портале занимает каталог с опасной продукцией, которая запрещена для ввоза и реализации в Беларуси. Здесь и фен известной марки, и игрушки, и даже детское питание, которое недавно можно было увидеть на полках магазинов.
Новый ресурс будет помогать заинтересованным лицам при проведении маркетинговых исследований и закупок. Константин работает в компании, которая торгует бытовой техникой и электроникой. В его обязанности входит отслеживание опасных товаров и недопущение их на прилавки магазинов. Сайт станет для него палочкой-выручалочкой.
Константин Коваль, ведущий специалист по сертификации: "Вот недавно была парочка товаров, которые находились у нас в сети. Я оперативно оповещаю, что товар с 9 марта находится под запретом, мы его снимаем с продаж интернет-магазина и удаляем с нашего сайта".
Добросовестные компании могут пройти сертификацию на сайте и тем самым укрепить доверие у потребителей к своим товарам и услугам.
Онлайн-ресурс каждый день обновляется. В ближайшем будущем Госстандарт создаст раздел с сертифицированными СТО и мастерскими по ремонту мобильных телефонов. Их очень много, но сертифицированы единицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупая товары, мы доверяем магазинам и производителям. Точно так же и с услугами. Ремонтируя, к примеру, телефон, мы не задумываемся, компетентный ли мастер....
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