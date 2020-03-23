Для застрявших в Гоа белорусских туристов организуют рейс

Источник материала: Tut.by

Для застрявших в Индии (штат Гоа) белорусских туристов организуют рейс, чтобы вывезти домой, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.



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Напомним, проблемы с вылетом из Индии домой через Москву у наших туристов начались 18 марта , в первый день, когда Россия закрыла границу с Беларусью. Тогда белорусов пропускали домой только через аэропорты Домодедово и Шереметьево. Те, кто прилетал во Внуково, попадали в ловушку и были вынуждены просидеть два дня, пока их не забрал специальный борт «Белавиа». 18 марта из Гоа не смогли вылететь 23 белоруса, на следующий день — еще 13 , сегодня — 15. Итак, 51 наш турист, имея на руках билеты, не смог попасть на рейс. 22 марта людей снова не взяли на борт .

С 20 марта правительство России разрешило транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию России.

В Минспорта рассказали, что есть предварительная договоренность с туристическим оператором «Библио-Глобус» (у которого белорусы и покупали туры) организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров. Вылет планируется 26 марта. Точное время определят позже.

«Белорусским клиентам „Библио-Глобус“, которые ранее не смогли вылететь авиакомпанией „Россия“, необходимо оперативно связаться любыми способами с туроператором и перевозчиком, чтобы заявить о своем желании попасть на указанный рейс», — сообщает ведомство.

На сегодня в Индии (штат Гоа) находится 51 белорусский турист, в Шри-Ланке — 55, в Таиланде — 9, в Танзании — 1.