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Для застрявших в Гоа белорусских туристов организуют рейс
23.03.2020 19:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для застрявших в Индии (штат Гоа) белорусских туристов организуют рейс, чтобы вывезти домой,
Напомним, проблемы с вылетом из Индии домой через Москву у наших туристов начались
С 20 марта правительство России разрешило транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию России.
В Минспорта рассказали, что есть предварительная договоренность с туристическим оператором «Библио-Глобус» (у которого белорусы и покупали туры) организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров. Вылет планируется 26 марта. Точное время определят позже.
«Белорусским клиентам „Библио-Глобус“, которые ранее не смогли вылететь авиакомпанией „Россия“, необходимо оперативно связаться любыми способами с туроператором и перевозчиком, чтобы заявить о своем желании попасть на указанный рейс», — сообщает ведомство.
На сегодня в Индии (штат Гоа) находится 51 белорусский турист, в Шри-Ланке — 55, в Таиланде — 9, в Танзании — 1.
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Сейчас есть предварительная договоренность с туристическим оператором «Библио-Глобус» (у которого белорусы и покупали туры) организовать рейс в штат Гоа для...
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