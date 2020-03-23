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Волонтеры БРСМ помогают поликлиникам Минска с доставкой рецептов пожилым людям

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы минимизировать риск передачи вируса,  волонтеры БРСМ начали помогать поликлиникам Минска  с доставкой рецептов пожилым людям прямо домой. В акции задействованы более 180 добровольцев движения "Доброе сердце". Они будут забирать рецепты из поликлиник и по предварительной договоренности оставлять их в почтовом ящике адресата.

Илья Пукин, волонтер движения БРСМ "Доброе сердце": "Почему активист БРСМ? Потому что я люблю помогать людям. Почему бы и нет. Это наше взрослое поколение, мы должны им всегда помогать, как они помогали нам в свое время, так и мы им".

В БРСМ отмечают, что при необходимости  доставка рецептов будет организована также во всех регионах страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы минимизировать риск передачи вируса,  волонтеры БРСМ начали помогать поликлиникам Минска  с доставкой рецептов пожилым людям прямо домой. В акции...
 
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