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Сколько света нужно примуле?

Какой сорт примул выбрать для сада?

В какой земле примула будет чувствовать себя примадонной?

Каких вредителей боятся примулы?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Примулы - цветотерапия на даче Сегодня главные герои - примулы. Сколько света нужно примуле? Они спокойно выносят прямое солнце за стеклом. В отличие от комнатных растений, им прямой...

Сегодня главные герои - примулы.Они спокойно выносят прямое солнце за стеклом. В отличие от комнатных растений, им прямой солнечный свет не вредит.Белоснежную "вирджинию" или яркую "бургунди"? Совет прост: ту, что приглянулась вам больше всего. Кому-то нравится нежная окраска как у флоксов. Другим - похожая на фиалки. А есть примулы, которые словно маскируются под бархатцы .Примула относится к группе двухлетних растений. Чтобы вырасти красивым большим кустом с пышным бутоном, ему нужно обязательно перезимовать. Поэтому растить кустики начинают еще с осени из черенков.Высевают обычно в таких паллетах больших. В маленьких ячеечках растут примулы в начале. Бывает до 600 ячеек на одной паллете. Растения совсем крошечные.Черенки всю зиму живут в теплице. Им здесь тепло, влажно и сытно.Желтые гранулки - это пролонгированное удобрение, которое один раз разложишь в горшок и забываешь.Примула любит фосфорные подкормки для укоренения, калийные для цветения. Азотом подкармливайте в 2 раза меньше нормы, иначе получите пышную листву, а не бутоны.За зиму растение пустит корни, весной можно спокойно пересаживать его в сад.Кислая почва ей не нравится. 4 - это минимум, когда она будет расти. А вообще лучше 5,5 - нейтральный PH.В саду у примулы нет вредителей, потому что это первоцвет. В таких погодных условиях, когда примула зацветает, вредители еще спят. Вот летом растение придется спасать от улиток и слизней.А зимой надо укрывать. Еловые лапки или спанбонд подойдут для того, чтобы укрыть растение. Надо стараться укрывать так, чтобы укрытие дышало. Целлофаном нельзя, солома сопреет. Укрытие должно быть легкое, дышащее.При появлении первых весенних бутонов можно не беспокоиться о примуле. Заморозков примула не боится. Но что ей может повредить, так это ледяная корка. Если цветочки покроются ледяным настилом, то стоит аккуратно его разбить. Иначе красавица просто сопреет под этим настилом.Главное для кустика - пересадка раз в 4-5 лет. Из-за высокой плотности растение становится мелкоцветковым. Поэтому розетки можно разделить ранней весной или осенью рассадить в разные места.