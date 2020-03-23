Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утренний час-пик для общественного транспорта в Минске продлен до 10:00 Для профилактики распространения вирусных заболеваний в столице 278 маршрутов наземного транспорта и метрополитена начали работу по новому расписанию. По будням...

Для профилактики распространения вирусных заболеваний в столице 278 маршрутов наземного транспорта и метрополитена начали работу по новому расписанию. По будням утренний пиковый интервал движения будет продлен до 10:00. Кстати, мониторинг пассажиропотоков показывает, что в общественном транспорте людей стало меньше по сравнению с началом марта.