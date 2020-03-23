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Крупный бизнес активизирует целевую подготовку для старшеклассников

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупные компании все чаще ищут своих будущих специалистов среди старшеклассников. По такому пути целевой профориентации пошла и крупная компания "Славкалий". Масштабная кампания по подготовке специалистов для Нежинского горно-обогатительного комбината развернулась в Любанском районе, где и находится будущий калийный комплекс. Уже прошли первые трехсторонние встречи с участием работодателя, старшеклассников местных школ и руководства БНТУ. Подробнее Надежда Сербиненко. 

Сейчас в Любанском районе на Нежинском горно-обогатительном комплексе  бурят две шахты для будущей добычи калийных удобрений. На площадке работают около 500 специалистов, но скоро число вакансий увеличится.

Строительство Нежинского ГОКа идет высокими темпами. И всего через три года, когда предприятие будет введено в эксплуатацию, Славкалию понадобится около 50 молодых специалистов горно-технологического профиля - это инженеры, химики-технологи, маркшейдеры и другие. Как раз таких специалистов готовят в крупнейшем вузе страны - БНТУ. Студентов, которые готовы работать на комплексе, поддержат. Это выплата дополнительной стипендии, ежегодные стажировки на будущем месте работы и бесплатное проживание в общежитии.

Славкалий проводит набор будущих специалистов

Первое знакомство с учащимися школ и гимназий  в формате презентации прошло успешно. Некоторые уже на первой встрече выбрали учебу в БНТУ. Еще в 2018 году,  когда набор кадров для Нежинского комплекса только начинался, около 300 белорусов, из них 80  из Любани, прошли стажировку и успешно устроились на работу. Теперь рабочим процессом на глубине руководят в том числе и женщины. Среди них  оператор-машинист Мария Субботина.

Меры поддержки от крупного бизнеса для развития регионов

Такая поддержка от крупного бизнеса - возможность для молодежи остаться в родном городе  с гарантированным первым рабочим местом. А еще уменьшить миграцию в столицу  и помочь развитию региональных городов.
 
Теги: знакомства
 
 
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Крупные компании все чаще ищут своих будущих специалистов среди старшеклассников. По такому пути целевой профориентации пошла и крупная компания "Славкалий"....
 
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