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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вузы страны начали работать по новому расписанию Новое расписание у белорусских вузов. С сегодняшнего дня университеты проводят корректировку в учебных графиках, которые максимально снизят нагрузку на...

Новое расписание у белорусских вузов. С сегодняшнего дня университеты проводят корректировку в учебных графиках, которые максимально снизят нагрузку на транспортную систему в пиковое время и разведут потоки людей. Это перенос первой и последней пар на более позднее время, а также увеличение интервала между 1-й и 2-й учебными сменами.