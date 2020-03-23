|
Вузы страны начали работать по новому расписанию
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовое расписание у белорусских вузов. С сегодняшнего дня университеты проводят корректировку в учебных графиках, которые максимально снизят нагрузку на транспортную систему в пиковое время и разведут потоки людей. Это перенос первой и последней пар на более позднее время, а также увеличение интервала между 1-й и 2-й учебными сменами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое расписание у белорусских вузов. С сегодняшнего дня университеты проводят корректировку в учебных графиках, которые максимально снизят нагрузку на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)