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Польша отправляет на карантин водителей грузовиков грузоподъемностью до 3,5 тонны

23.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Польша отправляет на карантин водителей грузовиков грузоподъемностью до 3,5 тонны
Польская сторона применяет карантин в отношении водителей транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не превышает 3,5 тонны и на борту которых отсутствуют тахографы (приборы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха). Об этом сообщает официальный сайт Государственного таможенного комитета.

Водителям таких транспортных средств разрешается въезд в Польшу с последующим карантином на 14 дней. В случае отказа автомобили возвращаются на сопредельную территорию.

В течение ночной смены с 22 на 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Беларуси вернулись 10 таких транспортных средств.

 
 
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