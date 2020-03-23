Польша отправляет на карантин водителей грузовиков грузоподъемностью до 3,5 тонны

Источник материала: Полесская правда



Польская сторона применяет карантин в отношении водителей транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых не превышает 3,5 тонны и на борту которых отсутствуют тахографы (приборы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха). Об этом сообщает официальный сайт Государственного таможенного комитета.

Водителям таких транспортных средств разрешается въезд в Польшу с последующим карантином на 14 дней. В случае отказа автомобили возвращаются на сопредельную территорию.

В течение ночной смены с 22 на 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Беларуси вернулись 10 таких транспортных средств.