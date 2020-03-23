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Польша отправляет на карантин водителей грузовиков грузоподъемностью до 3,5 тонны
23.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Водителям таких транспортных средств разрешается въезд в Польшу с последующим карантином на 14 дней. В случае отказа автомобили возвращаются на сопредельную территорию.
В течение ночной смены с 22 на 23 марта из сопредельных польских пунктов пропуска «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица») на территорию Беларуси вернулись 10 таких транспортных средств.
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> Польская сторона применяет карантин в отношении водителей транспортных средств, зарегистрированных за пределами Европейского союза, грузоподъемность которых...
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