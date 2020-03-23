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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К Земле приближается комета "Атлас" Комета "Атлас" приближается к Земле и уже через два месяца подойдет к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом поведали американские астрономы. Если объект...

Комета "Атлас" приближается к Земле и уже через два месяца подойдет к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом поведали американские астрономы. Если объект к концу мая не разрушится от солнечного тепла, то его можно будет увидеть невооруженным глазом. Ученые отмечают, что такое явление действительно редкое. В последний раз подобное наблюдалось более 20 лет назад.