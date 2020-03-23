|
К Земле приближается комета "Атлас"
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКомета "Атлас" приближается к Земле и уже через два месяца подойдет к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом поведали американские астрономы. Если объект к концу мая не разрушится от солнечного тепла, то его можно будет увидеть невооруженным глазом. Ученые отмечают, что такое явление действительно редкое. В последний раз подобное наблюдалось более 20 лет назад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комета "Атлас" приближается к Земле и уже через два месяца подойдет к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом поведали американские астрономы. Если объект...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)