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Кивалина - остров-поселок, который через несколько лет исчезнет с лица земли

Хотя на дворе минус 35 градусов, но лед в три раза тоньше, чем обычно. Глобальное потепление вносит свои коррективы

Помимо климатических вызовов, жители острова периодически замечают изменение цвета и вкуса речной воды

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кивалина - поселок на Аляске. Ученые прогнозируют исчезновение этого населенного пункта Кивалина - поселок на Аляске. Находится на небольшом барьерном острове, со всех сторон окружен водой. В последние годы часто появляется в американских новостях....

Кивалина - поселок на Аляске. Находится на небольшом барьерном острове, со всех сторон окружен водой. В последние годы часто появляется в американских новостях. Из-за повышения уровня моря и береговой эрозии ученые прогнозируют исчезновение этого населенного пункта уже лет через пять. Местные обожают свой поселок и ждут помощи. В США есть специальное агентство, которое помогает людям в случае стихийных бедствий. Но у жителей Кивалины нет соответствующего статуса. Ведь глобальное потепление бедствием считают экологические активисты, но не чиновники.о судьбе крошечного острова.И его обитателей станут называть беженцами, точнее, климатическими беженцами. Им придется искать другую жизнь в других местах не потому, что захотелось чего-то другого. Так распорядились суровые законы природы.Кивалина с одной стороны омывается водами Чукотского моря, на другой находится лагуна, в которую впадают реки Кивалина и Уулик. Из-за повышения уровня моря и береговой эрозии ученые прогнозируют полное исчезновение посёлка к 2025 году. Как раз к своему 130-летию.Поселок был основан американским колониальным правительством в 1905 году. Тогда бюро по делам индейцев выпустило постановление построить на острове школу и в приказном порядке заставило инупиатов (кочевников) отдавать в нее детей. Пришлось оседать и обживаться в суровых условиях. Сегодня здесь проживают около 400 человек. Промышляют охотой и рыболовством.Для Аляски 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. И впервые температура здесь поднималась выше нуля градусов. Тают льды - растет вода. Критический уровень все ближе, а если лед совсем исчезнет, путь на материк закрыт, люди окажутся в ловушке.Единственным прагматичным решением властей США для помощи жителям Кивалины стало строительство дороги и моста на случай эвакуации.Дело в том, что в 80 километрах от деревни находится Рэд-Дог-Майн - самая большая в мире шахта по добыче цинка. Отравленная вода нередко просачивается в почву и местную реку. Хотя для местной молодежи работа на шахте остается практически единственным способом заработка.Из-за разрушения почвы дома в Кивалине то и дело проседают и кренятся на бок, стены дают трещины. Под воздействием планетарных изменений вечная мерзлота уходит с этого островка Земли. А вместе с ней уйдут и те, кто пока не умеет жить в других условиях.