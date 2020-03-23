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Кивалина - поселок на Аляске. Ученые прогнозируют исчезновение этого населенного пункта
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКивалина - поселок на Аляске. Находится на небольшом барьерном острове, со всех сторон окружен водой. В последние годы часто появляется в американских новостях. Из-за повышения уровня моря и береговой эрозии ученые прогнозируют исчезновение этого населенного пункта уже лет через пять. Местные обожают свой поселок и ждут помощи. В США есть специальное агентство, которое помогает людям в случае стихийных бедствий. Но у жителей Кивалины нет соответствующего статуса. Ведь глобальное потепление бедствием считают экологические активисты, но не чиновники. Дмитрий Талюк о судьбе крошечного острова.
Кивалина - остров-поселок, который через несколько лет исчезнет с лица землиИ его обитателей станут называть беженцами, точнее, климатическими беженцами. Им придется искать другую жизнь в других местах не потому, что захотелось чего-то другого. Так распорядились суровые законы природы.
Кивалина с одной стороны омывается водами Чукотского моря, на другой находится лагуна, в которую впадают реки Кивалина и Уулик. Из-за повышения уровня моря и береговой эрозии ученые прогнозируют полное исчезновение посёлка к 2025 году. Как раз к своему 130-летию.
Поселок был основан американским колониальным правительством в 1905 году. Тогда бюро по делам индейцев выпустило постановление построить на острове школу и в приказном порядке заставило инупиатов (кочевников) отдавать в нее детей. Пришлось оседать и обживаться в суровых условиях. Сегодня здесь проживают около 400 человек. Промышляют охотой и рыболовством.
Хотя на дворе минус 35 градусов, но лед в три раза тоньше, чем обычно. Глобальное потепление вносит свои коррективыДля Аляски 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. И впервые температура здесь поднималась выше нуля градусов. Тают льды - растет вода. Критический уровень все ближе, а если лед совсем исчезнет, путь на материк закрыт, люди окажутся в ловушке.
Единственным прагматичным решением властей США для помощи жителям Кивалины стало строительство дороги и моста на случай эвакуации.
Помимо климатических вызовов, жители острова периодически замечают изменение цвета и вкуса речной водыДело в том, что в 80 километрах от деревни находится Рэд-Дог-Майн - самая большая в мире шахта по добыче цинка. Отравленная вода нередко просачивается в почву и местную реку. Хотя для местной молодежи работа на шахте остается практически единственным способом заработка.
Из-за разрушения почвы дома в Кивалине то и дело проседают и кренятся на бок, стены дают трещины. Под воздействием планетарных изменений вечная мерзлота уходит с этого островка Земли. А вместе с ней уйдут и те, кто пока не умеет жить в других условиях.
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Кивалина - поселок на Аляске. Находится на небольшом барьерном острове, со всех сторон окружен водой. В последние годы часто появляется в американских новостях....
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