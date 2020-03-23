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Минус ночью, тепло днем. Погода в Могилеве на неделе

23.03.2020 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После весеннего равноденствия день стал понемножку прибавляться. И еще одна хорошая новость: несколько рабочих дней на неделе в Могилеве будут безветренными, ясными и солнечными. По ночам ожидаются небольшие заморозки, но днем стабильный плюс, прогнозирует Белгидромет.


Фото: @dorondat, instagram.com

В понедельник днем около нуля, без осадков.

Во вторник ночью до -2 °С, а днем — до +3 °С.

В среду ночью снова заморозки — до -3 °С, а днем до плюс 3 градусов, солнечно и ясно.

Погожим, солнечным, безветренным будет и четверг — до +7 °С.

В пятницу до +11 градусов, в субботу — до +13 °С, без осадков и много солнца!

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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Хорошая новость: несколько рабочих дней на неделе в Могилеве будут безветренными, ясными и солнечными.
 
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