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Минус ночью, тепло днем. Погода в Могилеве на неделе
23.03.2020 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После весеннего равноденствия день стал понемножку прибавляться. И еще одна хорошая новость: несколько рабочих дней на неделе в Могилеве будут безветренными, ясными и солнечными. По ночам ожидаются небольшие заморозки, но днем стабильный плюс,
В понедельник днем около нуля, без осадков.
Во вторник ночью до -2 °С, а днем — до +3 °С.
В среду ночью снова заморозки — до -3 °С, а днем до плюс 3 градусов, солнечно и ясно.
Погожим, солнечным, безветренным будет и четверг — до +7 °С.
В пятницу до +11 градусов, в субботу — до +13 °С, без осадков и много солнца!
Хорошей недели, друзья!
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Хорошая новость: несколько рабочих дней на неделе в Могилеве будут безветренными, ясными и солнечными.
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