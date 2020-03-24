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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопросы о начислениях зарплаты у бюджетников сегодня можно задать представителями Комитета госконтроля В Беларуси вопросы о начислениях зарплаты у бюджетников сегодня можно задать представителями Комитета госконтроля. Прямая телефонная линия с жителями столицы...

В Беларуси вопросы о начислениях зарплаты у бюджетников сегодня можно задать представителями Комитета госконтроля. Прямая телефонная линия с жителями столицы заработает в 11:00. Дозвониться можно до часа дня. Работники бюджетных организаций могут сообщить о факте снижения заработной платы за январь, февраль в сравнении с ранее получаемой. Сотрудники главного управления Комитета госконтроля изучат каждую информацию.