|
Вопросы о начислениях зарплаты у бюджетников сегодня можно задать представителями Комитета госконтроля
24.03.2020 08:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси вопросы о начислениях зарплаты у бюджетников сегодня можно задать представителями Комитета госконтроля. Прямая телефонная линия с жителями столицы заработает в 11:00. Дозвониться можно до часа дня. Работники бюджетных организаций могут сообщить о факте снижения заработной платы за январь, февраль в сравнении с ранее получаемой. Сотрудники главного управления Комитета госконтроля изучат каждую информацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы о начислениях зарплаты у бюджетников сегодня можно задать представителями Комитета госконтроля
В Беларуси вопросы о начислениях зарплаты у бюджетников сегодня можно задать представителями Комитета госконтроля. Прямая телефонная линия с жителями столицы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)