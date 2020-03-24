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Завтра приемы граждан проведет Совет Министров

24.03.2020 08:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Запланирована встреча с министром финансов Максимом Ермоловичем. 27 марта на вопросы ответит председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.
 
 
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Запланирована встреча с министром финансов Максимом Ермоловичем. 27 марта на вопросы ответит председатель правления Белорусского республиканского союза...
 
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