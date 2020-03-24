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Завтра приемы граждан проведет Совет Министров
24.03.2020 08:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗапланирована встреча с министром финансов Максимом Ермоловичем. 27 марта на вопросы ответит председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.
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Запланирована встреча с министром финансов Максимом Ермоловичем. 27 марта на вопросы ответит председатель правления Белорусского республиканского союза...
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