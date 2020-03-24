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Одиноким пенсионерам и инвалидам осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов
24.03.2020 08:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсобое внимание пожилым гражданам, они наиболее подвержены риску заражения. Чтобы снизить их контакты, социальные службы и волонтеры по всей стране доставляют одиноким пенсионерам и инвалидам продукты питания и медикаменты. Услуга бесплатная. Достаточно обратиться в территориальные центры соцобслуживания - телефоны можно найти на их сайтах, страницах профильного ведомства и комитетов по труду и соцзащите.
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Особое внимание пожилым гражданам, они наиболее подвержены риску заражения. Чтобы снизить их контакты, социальные службы и волонтеры по всей стране доставляют...
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