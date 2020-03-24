Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В лесных угодьях Климовичского района появятся благородные олени В лесных угодьях Климовичского района впервые появятся благородные олени. Их уже доставили из Ивьевского лесхоза Гродненской области. Три десятка животных пока...

В лесных угодьях Климовичского района впервые появятся благородные олени. Их уже доставили из Ивьевского лесхоза Гродненской области. Три десятка животных пока растут в вольерах. С подкормкой. Но через полгода, как обещают специалисты, их выпустят в природу. Такое важное и красивое приобретение стало частью государственной программы "Белорусский лес". К слову, за время действия госпрограммы в леса Могилевской области выпущено свыше полутысячи благородных оленей.