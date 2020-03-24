|
В лесных угодьях Климовичского района появятся благородные олени
24.03.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ лесных угодьях Климовичского района впервые появятся благородные олени. Их уже доставили из Ивьевского лесхоза Гродненской области. Три десятка животных пока растут в вольерах. С подкормкой. Но через полгода, как обещают специалисты, их выпустят в природу. Такое важное и красивое приобретение стало частью государственной программы "Белорусский лес". К слову, за время действия госпрограммы в леса Могилевской области выпущено свыше полутысячи благородных оленей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лесных угодьях Климовичского района впервые появятся благородные олени. Их уже доставили из Ивьевского лесхоза Гродненской области. Три десятка животных пока...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)