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В лесных угодьях Климовичского района появятся благородные олени

24.03.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В лесных угодьях Климовичского района впервые появятся благородные олени. Их уже доставили из Ивьевского лесхоза Гродненской области. Три десятка животных пока растут в вольерах. С подкормкой. Но через полгода, как обещают специалисты, их выпустят в природу. Такое важное и красивое приобретение стало частью государственной программы "Белорусский лес". К слову, за время действия госпрограммы в леса Могилевской области выпущено свыше полутысячи благородных оленей. 
 
 
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В лесных угодьях Климовичского района впервые появятся благородные олени. Их уже доставили из Ивьевского лесхоза Гродненской области. Три десятка животных пока...
 
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