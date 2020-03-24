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Курсы валют на 24 марта
24.03.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРубль ослаб к доллару на 8 копеек и к евро на 7. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 64 копейки. Евро по Нацбанку 2.83. По отношению к российскому рублю нацвалюта окрепла, 3 рубля 27 копеек стоят 100 российских рублей, подешевев почти на копейку за сутки.
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Рубль ослаб к доллару на 8 копеек и к евро на 7. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 64 копейки. Евро по Нацбанку 2.83. По отношению к российскому рублю нацвалюта...
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