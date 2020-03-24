Мэр Витебска против того, чтобы при обрезке деревьев от них оставались лишь «культи-стволы»

Источник материала: Tut.by

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин распорядился, чтобы «Зеленхоз» при обрезке деревьев не оставлял их совсем без ветвей. Этот вопрос обсудили на прямой линии мэра с горожанами, сообщают «Витьбичи».



Так сейчас выглядят тополя возле СШ № 11 на Московском проспекте. Фото: телеграм-канал «Витебск: ПДД, экология, архитектура»

На прямую линию с Вадимом Зарянкиным позвонила жительница Витебска Елена. Она недоумевала, почему так безобразно обрезали тополя возле средней школы № 11 — от них остались только стволы. «Хочу жить в красивом, зеленом городе», — говорит витеблянка. Она попросила председателя горисполкома обратить внимание на эту проблему.

После этого звонка между чиновниками разгорелась «настоящая дискуссия», пишут «Витьбичи». Стали выяснять, почему тополя при обрезке оставляют без ветвей. Кто-то из специалистов утверждал, что это делают для того, чтобы они не роняли пух. Директор «Зеленхоза» Олег Сеньков рассказал, что эти вопросы рабочие согласовывают с экологом, пояснил, что обрезка бывает санитарная и формовочная.

Вадим Зарянкин согласился с позвонившей горожанкой, отметив, что нельзя обрезать деревья «на нет». По его мнению, это нужно делать профессионально и разумно. Руководителю «Зеленхоза» поручил подготовить план по обрезке деревьев и посоветовал не делать это так фанатично, как возле СШ № 11, во всем искать золотую середину.

Мэр поинтересовался: есть ли в горисполкоме комиссия, которая контролирует обрезку деревьев. Оказалось, что есть только комиссия по их удалению. Зарянкин поручил вменить ей в обязанности и контроль за обрезкой.

Горожан обещают проинформировать о результатах работы.

Многие деревья в Витебске обрезают и по заявкам самих горожан: они жалуются в ЖЭУ, что насаждения затеняют дворы. И нередко от здоровых ясеней, кленов, берез тоже остаются только «культи-стволы».

В прошлом году коммунальники создали бригаду рабочих, которая обрезала во дворах 1310 деревьев. Такую статистику приводят «Витебские вести».

— Жители города считают, что если они 40−50 лет назад посадили деревья во дворах, значит, имеют право ими распоряжаться. А это не так, — считает главный эколог Витебска Валерий Фандо. — За самовольный снос или вредительство, причиненное объекту растительности, можно получить немалый штраф. Касается это как частных лиц, так и предприятий. Сегодня в городе просматривается нездоровая тенденция повальной обрезки деревьев. В последние годы в Витебске посадили десятки тысяч зеленых насаждений, но деревья еще не окрепли, чтобы формировать у них кроны в виде шапок. Если тополя и липы обрезку переносят сносно, то другие породы деревьев могут заболеть и погибнуть.