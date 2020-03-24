В Пинске построят мусороперерабатывающий завод

Источник материала: Tut.by

Современный завод по переработке твердых бытовых отходов построят в Пинске. Он будет обслуживать город, а также Пинский и Ивановский районы, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Срок ввода в эксплуатацию завода — ориентировочно 2024 год, но мы на своем уровне ставим более жесткие задачи», — говорит гендиректор ЖКХ г. Пинска Юрий Рыбак.

Вторичные материальные ресурсы ЖКХ Пинска реализует по всей стране. Есть операторы, с которыми заключены договоры по сбыту макулатуры, пластика, стекла и других ТБО. В прошлом году в городе открылось предприятие по переработке шин.