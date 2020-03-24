Источник материала: БT

- тактильные

- двигательные

- зрительные

- вестибулярные

Кроватка, ночной и дневной сон - 10-12 часов Коляска - 2-4 часа Автокресло - 1-2 часа Стульчик - 1-2 часа Шезлонг и люлька - 1-2 часа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Контейнерные" дети. Что скрывается за этим понятием? Так называемые контейнеры, люльки, стульчики, манежи, автокресла, коляски, подарили современным родителям комфорт и мобильность. Но расплата - отставание...

Так называемые контейнеры, люльки, стульчики, манежи, автокресла, коляски, подарили современным родителям комфорт и мобильность. Но расплата - отставание современных детей в развитии. Исследования показали, что по сравнению с прошлым поколением детей "контейнерные" дети начинают говорить, ходить с отставанием на полгода-два! Дети получают из окружающей среды постоянные раздражители.Пусть эти приспособления служат только тогда, когда они нужны. Приезжая домой, не оставляйте ребенка в автокресле, не забывайте его в стульчике после обеда. Расширяйте границы детского мира дальше контейнера!