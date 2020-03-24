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"Контейнерные" дети. Что скрывается за этим понятием?
24.03.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТак называемые контейнеры, люльки, стульчики, манежи, автокресла, коляски, подарили современным родителям комфорт и мобильность. Но расплата - отставание современных детей в развитии. Исследования показали, что по сравнению с прошлым поколением детей "контейнерные" дети начинают говорить, ходить с отставанием на полгода-два! Дети получают из окружающей среды постоянные раздражители.
Какие ощущения должен испытывать ребенок, чтобы его мозг активно развивался:
По грубым подсчетам, сколько наш ребенок проводит в разных приспособлениях (люльках-кроватках, колясках?)
Пусть эти приспособления служат только тогда, когда они нужны. Приезжая домой, не оставляйте ребенка в автокресле, не забывайте его в стульчике после обеда. Расширяйте границы детского мира дальше контейнера!
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Так называемые контейнеры, люльки, стульчики, манежи, автокресла, коляски, подарили современным родителям комфорт и мобильность. Но расплата - отставание...
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