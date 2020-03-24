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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кожаный жакет - вечная классика Антиобраз Это, скорее, пародия на fashion, чем fashion. Все смешалось. От этого образа просто рябит в глазах: красный блестящий топ, блестящие брюки, нитка жемчуга на...

Это, скорее, пародия на fashion, чем fashion. Все смешалось. От этого образа просто рябит в глазах: красный блестящий топ, блестящие брюки, нитка жемчуга на картузе. А грубые ботинки? Вообще не в тему. Мы обращаем внимание на все, что угодно, но только не на наш роскошный кожаный трендовый жакет.Кожаный жакет, вообще-то, вечная классика. Выглядит дорого, серьезно и всегда актуально. А сейчас этот предмет гардероба и вовсе в лидирующих трендах. Громкий камбэк кожаного жакета случился на волне модной ностальгии по 90-м. Дизайнеры работали с большим вдохновением, модницы получили отличный выбор. Жакеты из черной и цветной кожи с глянцевой и матовой поверхностью, из замши и с тиснением, объемные и минималистичные, спокойные и бунтарские. Но в любом случае кожаный жакет - это круто.В этом образе тоже много ярких цветов, но при этом он гармоничный. 2 яркие пестрые вещи уравновешиваются двумя вещами спокойного оттенка. Весь шик в этом образе именно в кожаном жакете и замшевых ботиночках. Уберем их, и наш образ останется просто из разряда "вырви глаз".В кожаном жакете можно не только на прогулку или в офис, но и на свидание. Кожа - дорогой материал, не любит дешевого блеска. В этом платье блеск изысканный - самое то. Здесь присутствует та самая игра фактур: плотная, устойчивая кожа и романтическое легкое платье. В этом образе есть маленький секретный ингредиент: это необычная брошь. Она смягчает прямые правильные линии жакета. Добавляет женственности, чувственности и играет с цветом платья.Самая универсальная обувь теплого сезона - это базовые белые кеды или кроссовки. Они сочетаются практически со всеми вещами и освежают любой образ. Из-за комфорта они носятся часто, поэтому это выгодное вложение.Этот образ из разряда сельский гламур. Скорее, смешно, чем стильно. Кожаный жакет и замшевая обувь в тон облагораживают яркий полуспортивный образ. Роскошно с кожаным жакетом выглядит нежное полупрозрачное платье.