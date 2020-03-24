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Найти свободное парковочное место в Минске поможет приложение

24.03.2020 14:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске водителям найти свободное место станет проще. Им поможет приложение.  "Разрабатываем систему по информированию водителей о наличии свободных парковочных мест в городе, чтобы человек мог эффективно планировать свой маршрут. В ближайшее время опробуем разработку на нескольких улицах в центре города, чтобы посмотреть, какой функционал нужен, чтобы масштабировать проект на весь Минск", - сказал заместитель директора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске водителям найти свободное место станет проще. Им поможет приложение.  "Разрабатываем систему по информированию водителей о наличии свободных парковочных...
 
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