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Прогноз погоды на 25 марта
24.03.2020 16:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Ночью и утром 25 марта (среда) по востоку республики на отдельных участках дорог ожидается гололедица (видео).
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Ночью и утром 25 марта (среда) по востоку республики на...
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