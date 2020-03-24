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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области активизировались клещи С опасными паразитами уже можно встретиться повсюду - в городских парках, скверах и на приусадебных участках во время подготовки к дачному сезону. Раннему...

С опасными паразитами уже можно встретиться повсюду - в городских парках, скверах и на приусадебных участках во время подготовки к дачному сезону. Раннему появлению насекомых в этом году способствовала теплая зима. Медики предупреждают, что клещи являются возбудителями серьезных заболеваний - таких, как боррелиоз. Болезнь опасна не только для людей, но и для четвероногих питомцев. Первые симптомы заражения - вялость и отсутствие аппетита.По статистике, около 50 тысяч жителей нашей страны ежегодно обращаются к медикам с укусами клещей. Поэтому во время поездок на природу следует быть особенно внимательными. Чтобы минимизировать атаку насекомых, санитарные службы обрабатывают зеленые зоны. Во многих районах по югу Беларуси зачистка от клещей уже началась.