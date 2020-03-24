ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минской области активизировались клещи

24.03.2020 16:14 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С опасными паразитами уже можно встретиться повсюду - в городских парках, скверах и на приусадебных участках  во время подготовки к дачному  сезону. Раннему появлению насекомых в этом году способствовала теплая зима. Медики предупреждают, что клещи являются возбудителями серьезных заболеваний -  таких, как боррелиоз.   Болезнь опасна не только для людей, но и для четвероногих питомцев. Первые симптомы заражения -  вялость и отсутствие аппетита.

По статистике, около 50 тысяч жителей нашей страны ежегодно обращаются к медикам с укусами клещей. Поэтому во время поездок на природу следует быть особенно внимательными. Чтобы минимизировать атаку насекомых, санитарные службы обрабатывают зеленые зоны. Во многих районах  по югу Беларуси зачистка от клещей  уже началась.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С опасными паразитами уже можно встретиться повсюду - в городских парках, скверах и на приусадебных участках  во время подготовки к дачному  сезону. Раннему...
 
Новости дня
Новости общества
 
Акция "Неделя леса" начнется уже в субботу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика