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Акция "Неделя леса" начнется уже в субботу

24.03.2020 16:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Акция "Неделя леса" в этом году пройдет раньше, чем обычно, из-за теплой весны. В ближайшую субботу и по 4 апреля по всей Минской области будут высаживать молодые деревья. Министерство лесного хозяйства приглашает всех принять участие в акции. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз. Все желающие будут обеспечены посадочным материалом и необходимым инвентарем. Надежда Сербиненко отправилась на юг Минской области  в Любанский район, где уже выбраны площадки под будущую посадку.

Всего три дня осталось до старта масштабной акции "Неделя леса". И в Любанском лесхозе  завершаются последние приготовления. Уже выбраны площадки, куда в субботу приедут добровольцы, готовые высадить сотни деревьев. Одну из таких опушек, которая была повреждена короедом и вырублена, также восстановят. Участок недалеко от Любани нам показывает лесничий с говорящей фамилией - Виктор Дубина.


Для массовых посадок используют мини-деревья - сеянцы

Весна - лучшее время для высадки молодых деревьев. С потеплением на улице корневая система быстро идет в рост и деревья хорошо приживаются. Кстати, для массовых посадок используют не просто семена, а мини-деревца, которые уже чуть подросли - так называемые сеянцы.

Вот в таких питомниках по всей Минской области растут молодые сосны, ели, дубы и другие породы,  и лесоводы прилагают много усилий, чтобы каждый сеянец был качественным - это подкормки, прополки, полив. До двух лет каждое молодое деревце проводит в питомнике, прежде чем попасть в лес.


В Любанском лесхозе готовятся к массовой высадке деревьев в лес


Опытный лесовод, начальник питомника Любанского лесхоза Валентина Скриган обращается с небольшими дубками как с детьми. Они также требуют много внимания, заботы, бывают и капризы. Но на любой случай у Валентины есть свой рецепт - кого-то надо согреть, кого-то подкормить, а кому-то пришло время отправляться во взрослую жизнь.


Акция "Неделя леса - 2020" приурочена к Году малой родины


В этом году акция "Неделя леса" пройдет уже в 13-й раз и будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 
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Акция "Неделя леса" в этом году пройдет раньше, чем обычно, из-за теплой весны. В ближайшую субботу и по 4 апреля по всей Минской области будут высаживать молодые...
 
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