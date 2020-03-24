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Для массовых посадок используют мини-деревья - сеянцы





В Любанском лесхозе готовятся к массовой высадке деревьев в лес





Акция "Неделя леса - 2020" приурочена к Году малой родины

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Неделя леса" начнется уже в субботу Акция "Неделя леса" в этом году пройдет раньше, чем обычно, из-за теплой весны. В ближайшую субботу и по 4 апреля по всей Минской области будут высаживать молодые...

Акция "Неделя леса" в этом году пройдет раньше, чем обычно, из-за теплой весны. В ближайшую субботу и по 4 апреля по всей Минской области будут высаживать молодые деревья. Министерство лесного хозяйства приглашает всех принять участие в акции. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз. Все желающие будут обеспечены посадочным материалом и необходимым инвентарем. Надежда Сербиненко отправилась на юг Минской области в Любанский район, где уже выбраны площадки под будущую посадку.Всего три дня осталось до старта масштабной акции "Неделя леса". И в Любанском лесхозе завершаются последние приготовления. Уже выбраны площадки, куда в субботу приедут добровольцы, готовые высадить сотни деревьев. Одну из таких опушек, которая была повреждена короедом и вырублена, также восстановят. Участок недалеко от Любани нам показывает лесничий с говорящей фамилией - Виктор Дубина.Весна - лучшее время для высадки молодых деревьев. С потеплением на улице корневая система быстро идет в рост и деревья хорошо приживаются. Кстати, для массовых посадок используют не просто семена, а мини-деревца, которые уже чуть подросли - так называемые сеянцы.Вот в таких питомниках по всей Минской области растут молодые сосны, ели, дубы и другие породы, и лесоводы прилагают много усилий, чтобы каждый сеянец был качественным - это подкормки, прополки, полив. До двух лет каждое молодое деревце проводит в питомнике, прежде чем попасть в лес.Опытный лесовод, начальник питомника Любанского лесхоза Валентина Скриган обращается с небольшими дубками как с детьми. Они также требуют много внимания, заботы, бывают и капризы. Но на любой случай у Валентины есть свой рецепт - кого-то надо согреть, кого-то подкормить, а кому-то пришло время отправляться во взрослую жизнь.В этом году акция "Неделя леса" пройдет уже в 13-й раз и будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.