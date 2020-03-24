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Новый музыкальный фонтан забурлит в Минске
24.03.2020 16:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый светодинамический музыкальный фонтан появится в Минске. В сквере на пересечении улиц Пулихова и Первомайской завершаются строительные работы. Все подземные коммуникации подведены, установлена и чаша. Декор фонтана выполнен в светлых цветах. Сейчас специалисты настраивают оборудование и проверяют, как оно функционирует. Сама конструкция достаточно сложная - будет олицетворять геометрический лабиринт. Водные струи будут синхронно двигаться под светомузыкальное сопровождение.
Открытие сезона фонтанов запланировано на конец апреля. Одновременно и городские парки примут посетителей. В парках Челюскинцев и Горького появятся новые аттракционы.
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Новый светодинамический музыкальный фонтан появится в Минске. В сквере на пересечении улиц Пулихова и Первомайской завершаются строительные работы. Все...
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