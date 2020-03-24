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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С помощью чего можно воскресить черствый хлеб Сколько раз случалось такое с утра! Полусонные, кипятите воду… Завариваете чашку бодрящего кофе… И уже готовы соорудить аппетитный бутерброд… Как вдруг...

Сколько раз случалось такое с утра! Полусонные, кипятите воду… Завариваете чашку бодрящего кофе… И уже готовы соорудить аппетитный бутерброд… Как вдруг понимаете, что хлебушек-то не пилится. И вообще, больше похож на камень.В Интернете поговаривают, что воскресить черствый хлеб можно с помощью сельдерея в холодильнике, распылителя или фольги в духовке, а также водяной бани. Проверим.Нумеруем образцы и приступаем к эксперименту!1. Согласно инструкции помещаем черствый хлеб вместе с сельдереем в бумажный пакет. И отправляем в холодильник на целых 3 часа.2. Второй хлебец сбрызгиваем водой и подогреваем в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.3. Хлеб номер 3 запаковываем в фольгу и тоже отправляем в духовой шкаф на четверть часа.4. Последний образец пытаемся размягчить паровыми процедурами. Используем кипяток, кастрюлю, дуршлаг. Таймер на полчаса.Компания сельдерея и холодильника слабовато, однако размягчила хлеб, но 3 часа… О завтраке придется забыть.После душа и разогрева хлеб покрылся хрустящей корочкой и посвежел внутри. Словно только что из булочной! Это успех.Удивительно, но фольга сработала еще лучше. Это самый мягкий хлебушек из всех.А вот с водной баней - сплошное разочарование. После 30 минут надежд - хлеб по-прежнему не разрезать, не раскусить.