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Чем водный гиацинт отличается от обычных, луковичных?

Эйхорния - прекрасный адсорбент

Хотите увидеть малышей эйхорний?

Что нужно водному гиацинту?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водный гиацинт - эйхорния - заменяет системы фильтрации и кислородные насосы, очищает воду в пруду Водные гиацинты. Слышали о таких? Их еще называют эйхорниями. Это такие растения, которые относятся к растениям-оксигенаторам. Давайте знакомиться с необычными...

Водные гиацинты. Слышали о таких? Их еще называют эйхорниями. Это такие растения, которые относятся к растениям-оксигенаторам. Давайте знакомиться с необычными водными растениями.И поможет нам в этом Татьяна Станчик. Ее дом - настоящая оранжерея. Здесь в любую пору года что-нибудь цветет и благоухает. Даже те растения, о которых мы никогда и не слышали.У него нет луковицы. У него есть корешки, он этими корешками питается. Он может укореняться с помощью этих беленьких корней. И может просто жить в воде, болтаться.Водный гиацинт, или эйхорния - тропическое растение. Листья плотные, глянцевые. Летом выпускает стебли длиной 10-15 см, на которых распускаются душистые цветы нежной окраски.Растение Татьяна привезла из Сочи. Дома для нее созданы специальные условия. 14 часов светит лампа, которая включается и выключается самостоятельно по таймеру. И тут же плавают рыбки. Продукты жизнедеятельности рыб поглощает эйхорния.Получается своя закрытая экосистема: эйхорния получает от рыбок питание, рыбки от нее - кислород. Бонус достается и хозяину - чистый аквариум. Эйхорния заменяет системы фильтрации и кислородные насосы. И точно так же очищает воду в пруду. Правда, расти там эйхорния может только с весны по осень. Зимовать растение должно дома, в аквариуме.Эйхорния капризная. Ей нужно много тепла. Для нее повесили фитолампу. Растения с этой стороны у нас крупнее. Хотя рыбы плавают же по всему аквариуму, и питание всем одинаковое.Татьяне так хотелось развести экзотическую эйхорнию, что она уговорила мужа построить специальный grow box.На стены и на потолок прикрепили пенофол. Это утепляющий материал, который кладется под ламинат. В данном случае он очень хорошо отражает свет. Температура в комнате всегда 15 градусов, 14 часов работают лампы подсветки.Здесь целые ясли. Эйхорния укоренилась в грунт и настреляла деток. Они висят на таких хрупких палочках, как у клубники усики. После чего малыши готовы поселиться в аквариуме или водоеме. Палочку не всегда отламывают, она позволяет росткам держаться на воде. Если палочку отломать, он заваливается.Побольше света и тепла. Остался только один вопрос: чем ее кормить? Какой-то экзотикой? Совсем не обязательно! Если эйхорнию поселить просто в аквариуме с рыбками - ей хватит того, что они выделяют в воду. Подходит эйхорнии и другой рацион. Здесь она растет в иле, который собрали со дна озера, хорошо укореняется. Если потянуть, то не вытащить.Для продвинутых дачников - инновационный подход. Расти эйхорния может и с применением технологии ионитопоники. Ионитный субстрат напитан питательными веществами на основе природного минерала цеолита. Эти гранулы содержат все нужные элементы и отдают их корешкам растения.В общем, эти растения они в разных местах могут прекрасно существовать. Главное, чтобы им было тепло и было достаточное количество света.Примерно через месяц эйхорния переселится в пруд на участке. И летом будет радовать хозяев красивыми цветами и чистым водоемом.Как объяснить иностранцу, что такое дача?! Это же просто невозможно! Только наши люди знают о таком удивительном месте. Смотрите программуна нашем сайте.