|
Водный гиацинт - эйхорния - заменяет системы фильтрации и кислородные насосы, очищает воду в пруду
24.03.2020 17:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВодные гиацинты. Слышали о таких? Их еще называют эйхорниями. Это такие растения, которые относятся к растениям-оксигенаторам. Давайте знакомиться с необычными водными растениями.
И поможет нам в этом Татьяна Станчик. Ее дом - настоящая оранжерея. Здесь в любую пору года что-нибудь цветет и благоухает. Даже те растения, о которых мы никогда и не слышали.
Чем водный гиацинт отличается от обычных, луковичных?У него нет луковицы. У него есть корешки, он этими корешками питается. Он может укореняться с помощью этих беленьких корней. И может просто жить в воде, болтаться.
Водный гиацинт, или эйхорния - тропическое растение. Листья плотные, глянцевые. Летом выпускает стебли длиной 10-15 см, на которых распускаются душистые цветы нежной окраски.
Эйхорния - прекрасный адсорбентОна впитывает в себя токсины, нитраты, тяжелые металлы и многие другие вредные соединения, сливаемые в водоемы. И главное - эйхорния очищает воду. В древние времена воины обязательно брали ее с собой в поход. Они набирали воду из любого водоема, опускали туда водный гиацинт, и через несколько дней эту воду можно было пить. Она становилась чистая, прозрачная. Растение забирает на себя все фенолы.
Растение Татьяна привезла из Сочи. Дома для нее созданы специальные условия. 14 часов светит лампа, которая включается и выключается самостоятельно по таймеру. И тут же плавают рыбки. Продукты жизнедеятельности рыб поглощает эйхорния.
Получается своя закрытая экосистема: эйхорния получает от рыбок питание, рыбки от нее - кислород. Бонус достается и хозяину - чистый аквариум. Эйхорния заменяет системы фильтрации и кислородные насосы. И точно так же очищает воду в пруду. Правда, расти там эйхорния может только с весны по осень. Зимовать растение должно дома, в аквариуме.
Эйхорния капризная. Ей нужно много тепла. Для нее повесили фитолампу. Растения с этой стороны у нас крупнее. Хотя рыбы плавают же по всему аквариуму, и питание всем одинаковое.
Татьяне так хотелось развести экзотическую эйхорнию, что она уговорила мужа построить специальный grow box.
На стены и на потолок прикрепили пенофол. Это утепляющий материал, который кладется под ламинат. В данном случае он очень хорошо отражает свет. Температура в комнате всегда 15 градусов, 14 часов работают лампы подсветки.
Хотите увидеть малышей эйхорний?
Здесь целые ясли. Эйхорния укоренилась в грунт и настреляла деток. Они висят на таких хрупких палочках, как у клубники усики. После чего малыши готовы поселиться в аквариуме или водоеме. Палочку не всегда отламывают, она позволяет росткам держаться на воде. Если палочку отломать, он заваливается.
Что нужно водному гиацинту?Побольше света и тепла. Остался только один вопрос: чем ее кормить? Какой-то экзотикой? Совсем не обязательно! Если эйхорнию поселить просто в аквариуме с рыбками - ей хватит того, что они выделяют в воду. Подходит эйхорнии и другой рацион. Здесь она растет в иле, который собрали со дна озера, хорошо укореняется. Если потянуть, то не вытащить.
Для продвинутых дачников - инновационный подход. Расти эйхорния может и с применением технологии ионитопоники. Ионитный субстрат напитан питательными веществами на основе природного минерала цеолита. Эти гранулы содержат все нужные элементы и отдают их корешкам растения.
В общем, эти растения они в разных местах могут прекрасно существовать. Главное, чтобы им было тепло и было достаточное количество света.
Примерно через месяц эйхорния переселится в пруд на участке. И летом будет радовать хозяев красивыми цветами и чистым водоемом.
Как объяснить иностранцу, что такое дача?! Это же просто невозможно! Только наши люди знают о таком удивительном месте. Смотрите программу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водные гиацинты. Слышали о таких? Их еще называют эйхорниями. Это такие растения, которые относятся к растениям-оксигенаторам. Давайте знакомиться с необычными...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)