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Завтра в Гомеле откроется белорусский жесткий дискаунтер «Грошык». Рассказываем, когда и где

24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле 25 марта заработает жесткий дискаунтер «Грошык». Покупателям обещают качественный и недорогой товар.


Фото: пресс-служба компании

В Гомеле магазин расположится на улице Ефремова, 16а. Открытие — завтра в 16.00.

На площади 1200 м2 разместится более тысячи наименований товаров: бакалея, фрукты, овощи, рыба, молочная и мясная продукция, а также полуфабрикаты.

Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены, а ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах, — «Светофор» и «Доброцен».

Дискаунтеры «Грошык» уже работают в Слониме и Солигорске. В начале апреля «Грошык» появится в Бресте (Я.Купалы, 111е), в апреле — в Барановичах (Тексер, 2а). Есть в планах и Минск.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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На площади 1200 м² разместится более тысячи наименований дешевых товаров.
 
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