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Завтра в Гомеле откроется белорусский жесткий дискаунтер «Грошык». Рассказываем, когда и где
24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле 25 марта заработает жесткий дискаунтер «Грошык». Покупателям обещают качественный и недорогой товар.
В Гомеле магазин расположится на улице Ефремова, 16а. Открытие — завтра в 16.00.
На площади 1200 м2 разместится более тысячи наименований товаров: бакалея, фрукты, овощи, рыба, молочная и мясная продукция, а также полуфабрикаты.
Управляющая компания «Грошыка»
Дискаунтеры «Грошык» уже работают в Слониме и Солигорске. В начале апреля «Грошык» появится в Бресте (Я.Купалы, 111е), в апреле — в Барановичах (Тексер, 2а). Есть в планах и Минск.
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На площади 1200 м² разместится более тысячи наименований дешевых товаров.
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