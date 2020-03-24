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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасатели ликвидировали условное возгорание в цирке Столичные спасатели провели учения в здании Государственного цирка. Это был второй этап масштабных огненных тренировок в городе. В эти дни сотрудники МЧС...

Столичные спасатели провели учения в здании Государственного цирка. Это был второй этап масштабных огненных тренировок в городе. В эти дни сотрудники МЧС столицы отрабатывают слаженность действий на сложных объектах с большим количеством людей. За несколько минут эвакуировали персонал цирка. Далее ликвидировали условное возгорание в манеже. По легенде, в здании находилось несколько пострадавших. С последних этажей их освобождали с помощью "куба жизни".Сотрудники цирка также отработали оперативность и слаженность действий. Они обязаны были помочь животным. Четвероногих вывели на свежий воздух через специальные выходы.