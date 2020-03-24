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Спасатели ликвидировали условное возгорание в цирке

24.03.2020 19:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные спасатели    провели учения в здании   Государственного цирка. Это был  второй этап  масштабных огненных тренировок в городе. В эти дни   сотрудники МЧС столицы  отрабатывают слаженность действий на   сложных объектах с большим  количеством людей. За несколько минут  эвакуировали     персонал цирка. Далее   ликвидировали  условное возгорание в  манеже. По  легенде, в здании находилось несколько  пострадавших. С последних  этажей их  освобождали с помощью   "куба жизни".

Сотрудники цирка также отработали оперативность и слаженность действий. Они  обязаны были  помочь животным. Четвероногих вывели на  свежий   воздух через  специальные выходы.

 
 
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Столичные спасатели    провели учения в здании   Государственного цирка. Это был  второй этап  масштабных огненных тренировок в городе. В эти дни   сотрудники МЧС...
 
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