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«Белавиа» будет вывозить российских туристов из Египта

24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 марта президент России Владимир Путин провел совещание с российским правительством. По итогам совещания было принято решение, что эвакуировать россиян из Египта будет белорусский национальный перевозчик «Белавиа». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Минтрансу России поручено организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании „Белавиа“ в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги», — говорится в сообщении.

Сумма задолженности не сообщается.

Напомним, полеты из России в Египет «заморозили» в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер с 224 людьми на борту летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва и разрушения самолета все пассажиры и члены экипажа погибли, в основном среди них были граждане России.

С тех пор авиасообщение между странами не восстановлено. Россияне отправлялись в Египет через Беларусь и Украину.

 
 
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«Минтрансу России поручено организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании "Белавиа" в счет ее задолженности перед...
 
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