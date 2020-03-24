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Белорусская медицина занимает достойное место в международном рейтинге
24.03.2020 21:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО белорусской сфере медицины. Она занимает достойное место в международном рейтинге.
Беларусь, Грузия и Россия - единственные не входящие в Евросоюз постсоветские страны, чьи системы здравоохранения попали в топ-50 самых эффективных в мире. Об этом свидетельствуют данные Глобального рейтинга безопасности здоровья. Наша страна в нем занимает 40-ю строчку. По сути, эксперты анализировали, насколько все страны мира готовы отреагировать на вспышки болезней. И в данном конкретном случае, насколько эффективны системы здравоохранения этих государств.
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О белорусской сфере медицины. Она занимает достойное место в международном рейтинге. Беларусь, Грузия и Россия - единственные не входящие в Евросоюз...
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