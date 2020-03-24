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Прием граждан провел Юрий Шулейко в Жлобине, Анатолий Линевич - в Верхнедвинске

24.03.2020 22:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благоустройство райцентров, начисление пенсий, коммунальных платежей, приватизация жилья и трудоустройство. Юрий Шулейко провел прямую линию и прием граждан в Жлобине.

В общей сложности свои вопросы помощнику Президента адресовали около 20-ти человек

По всем были даны разъяснения, отдельные проблемы  взяты на контроль. Пользуясь случаем,  Юрий Шулейко поинтересовался у местных властей, которые присутствовали на приеме, кадровым вопросом в сельском хозяйстве и готовностью учреждений здравоохранения  к возможному повышению сезонной заболеваемости. В поликлиниках организованы отдельные входы для пациентов с температурой. Используются электронные рецепты для их дистанционной выдачи. Также в медучреждениях подготовлен двухмесячный запас антисептиков и средств защиты. 


Прием граждан провел Юрий Шулейко в Жлобине, Анатолий Линевич - в Верхнедвинске


Юрий Шулейко,  помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области: "Вопросы житейские абсолютно. Многие на прямой линии - бытового характера. К сожалению, есть повторные вопросы, но мы их все равно рассматриваем. А что касается приема, то это,  наверное,  вопросы менее районные, чисто законодательные вопросы. Есть люди приезжие из Светлогорска со своими частными вопросами. В очередной раз была доложена сегодня ситуация по здравоохранению. Она сегодня на устах наших жителей. И ситуация на районе полностью контролируемая".

Прямая телефонная линия и прием граждан в Верхнедвинске

На вопросы жителей Верхнедвинска ответил помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. На прямую телефонную линию дозвонились шесть человек. Пять жителей региона пришли на личную встречу. Среди частых вопросов - ремонт дорог, улучшение жилищных условий и земельные споры. При этом, как было отмечено, решение многих проблем - под силу местной власти. 

 
 
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Благоустройство райцентров, начисление пенсий, коммунальных платежей, приватизация жилья и трудоустройство. Юрий Шулейко провел прямую линию и прием граждан в...
 
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