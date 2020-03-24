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В общей сложности свои вопросы помощнику Президента адресовали около 20-ти человек

Прямая телефонная линия и прием граждан в Верхнедвинске

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прием граждан провел Юрий Шулейко в Жлобине, Анатолий Линевич - в Верхнедвинске Благоустройство райцентров, начисление пенсий, коммунальных платежей, приватизация жилья и трудоустройство. Юрий Шулейко провел прямую линию и прием граждан в...

Благоустройство райцентров, начисление пенсий, коммунальных платежей, приватизация жилья и трудоустройство. Юрий Шулейко провел прямую линию и прием граждан в Жлобине.По всем были даны разъяснения, отдельные проблемы взяты на контроль. Пользуясь случаем, Юрий Шулейко поинтересовался у местных властей, которые присутствовали на приеме, кадровым вопросом в сельском хозяйстве и готовностью учреждений здравоохранения к возможному повышению сезонной заболеваемости. В поликлиниках организованы отдельные входы для пациентов с температурой. Используются электронные рецепты для их дистанционной выдачи. Также в медучреждениях подготовлен двухмесячный запас антисептиков и средств защиты.На вопросы жителей Верхнедвинска ответил помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. На прямую телефонную линию дозвонились шесть человек. Пять жителей региона пришли на личную встречу. Среди частых вопросов - ремонт дорог, улучшение жилищных условий и земельные споры. При этом, как было отмечено, решение многих проблем - под силу местной власти.