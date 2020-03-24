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Выполнение поручения Президента: В стране наладят производство респираторов
24.03.2020 22:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ вот еще одна задача, которая на особом контроле Главы государства - это увеличение производства респираторов в нашей стране. Наладить выпуск необходимой продукции премьер-министру Сергею Румасу поручил Александр Лукашенко.
Срок правительству был также поставлен жесткий - неделяВ минувший четверг на встрече со специалистами системы здравоохранения Президенту показали респираторы, которых не хватает в стране на данный момент. Закрыть потребности Беларуси в них и полностью отказаться от импорта - решение категоричное и жесткое. Срок правительству был также поставлен жесткий - неделя.
Сегодня стало известно, что респираторы будут выпускать на предприятии в СтаробинеТам сейчас устанавливают дополнительное оборудование, которое позволит нарастить производство до 180 тысяч единиц в месяц.
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И вот еще одна задача, которая на особом контроле Главы государства - это увеличение производства респираторов в нашей стране. Наладить выпуск необходимой...
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