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Выполнение поручения Президента: В стране наладят производство респираторов

24.03.2020 22:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И вот еще одна задача, которая на особом контроле Главы государства - это увеличение производства респираторов в нашей стране. Наладить выпуск необходимой продукции премьер-министру Сергею Румасу поручил Александр Лукашенко.

Срок правительству был также поставлен жесткий - неделя 

В минувший четверг на встрече со специалистами системы здравоохранения Президенту показали респираторы, которых не хватает в стране на данный момент. Закрыть потребности Беларуси в них и полностью отказаться от импорта - решение категоричное и жесткое. Срок правительству был также поставлен жесткий - неделя. 

Сегодня стало известно, что респираторы будут выпускать на предприятии в Старобине

Там сейчас устанавливают дополнительное оборудование, которое позволит нарастить производство до 180 тысяч единиц в месяц. 

 
 
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И вот еще одна задача, которая на особом контроле Главы государства - это увеличение производства респираторов в нашей стране. Наладить выпуск необходимой...
 
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