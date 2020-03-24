Источник материала: БT

Срок правительству был также поставлен жесткий - неделя

Сегодня стало известно, что респираторы будут выпускать на предприятии в Старобине

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выполнение поручения Президента: В стране наладят производство респираторов И вот еще одна задача, которая на особом контроле Главы государства - это увеличение производства респираторов в нашей стране. Наладить выпуск необходимой...

И вот еще одна задача, которая на особом контроле Главы государства - это увеличение производства респираторов в нашей стране. Наладить выпуск необходимой продукции премьер-министру Сергею Румасу поручил Александр Лукашенко.В минувший четверг на встрече со специалистами системы здравоохранения Президенту показали респираторы, которых не хватает в стране на данный момент. Закрыть потребности Беларуси в них и полностью отказаться от импорта - решение категоричное и жесткое. Срок правительству был также поставлен жесткий - неделя.Там сейчас устанавливают дополнительное оборудование, которое позволит нарастить производство до 180 тысяч единиц в месяц.