В Гродно мужчина скупил в аптеках маски и перчатки, а потом пытался их дорого перепродать

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали молодого человека, который продавал через интернет по завышенным ценам медицинские маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, которые он ранее купил в аптеках, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov

29-летнего гродненца задержала милиция и сотрудники налоговой, когда он пытался продать 200 масок, несколько коробок перчаток и дезинфицирующее средство. Товар покупателям он предлагал по завышенным ценам.

В общей сложности у мужчины изъято 830 медицинских масок, полторы тысячи пар перчаток и дезинфектор.

Стоимость всего товара по ценам аптек — 826 белорусских рублей.









В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф в размере до ста базовых величин.