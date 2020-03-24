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В Гродно мужчина скупил в аптеках маски и перчатки, а потом пытался их дорого перепродать

24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали молодого человека, который продавал через интернет по завышенным ценам медицинские маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, которые он ранее купил в аптеках, сообщает милиция региона.


Фото: grodno.mvd.gov

29-летнего гродненца задержала милиция и сотрудники налоговой, когда он пытался продать 200 масок, несколько коробок перчаток и дезинфицирующее средство. Товар покупателям он предлагал по завышенным ценам.

В общей сложности у мужчины изъято 830 медицинских масок, полторы тысячи пар перчаток и дезинфектор.

Стоимость всего товара по ценам аптек — 826 белорусских рублей.



В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф в размере до ста базовых величин.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно задержали молодого человека, который продавал по завышенным ценам медицинские маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, которые он ранее...
 
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