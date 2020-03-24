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В Гродно мужчина скупил в аптеках маски и перчатки, а потом пытался их дорого перепродать
24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержали молодого человека, который продавал через интернет по завышенным ценам медицинские маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, которые он ранее купил в аптеках,
29-летнего гродненца задержала милиция и сотрудники налоговой, когда он пытался продать 200 масок, несколько коробок перчаток и дезинфицирующее средство. Товар покупателям он предлагал по завышенным ценам.
В общей сложности у мужчины изъято 830 медицинских масок, полторы тысячи пар перчаток и дезинфектор.
Стоимость всего товара по ценам аптек — 826 белорусских рублей.
В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф в размере до ста базовых величин.
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В Гродно задержали молодого человека, который продавал по завышенным ценам медицинские маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, которые он ранее...
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