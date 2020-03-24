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Полевой выход 10-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы

25.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Цель полевого выхода: совершенствование уровня полевой выучки военнослужащих подразделений, их слаженности в действиях при выполнении задач по предназначению в различных условиях учебно-боевой обстановки.

Задачи полевого выхода:

- обучение военнослужащих с целью выработки у них профессиональных умений и навыков, необходимых в боевых условиях;

- практическая подготовка сил и средств подразделений батальона
к выполнению задач по предназначению;

- развитие у офицеров, прапорщиков, сержантов командирских качеств, методических навыков в обучении и воспитании подчиненных, управлении подразделениями при выполнении поставленных задач;

- воспитание у военнослужащих высоких морально-боевых и волевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости;

- привитие практических навыков в организации жизни и быта в полевых условиях.

На полевой выход привлекаются:

- управление, основные подразделения и подразделения обеспечения батальона.

В ходе полевого выхода будут проведены занятия и отработаны нормативы по тактико-специальной и специальной подготовке,
по радиационной химической и биологической защитам, по инженерной подготовке, по вождению специальных машин. Учебные занятия будут проведены как в дневное, так и ночное время.

Итогом полевого выхода и экзаменом для военнослужащих батальона должно стать тактико-специальное учение с 10 отдельного батальона РЭБ под руководством начальника службы РЭБ штаба оперативного командования. В ходе данного учения военнослужащим предстоит выполнить ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, организации круглосуточного дежурства в полевых условиях, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи «условного противника».

Руслан АНАЦКО, подполковник

 
 
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