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Министерство здравоохранения открыло благотворительный счет
24.03.2020 22:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКстати, помочь белорусским медучреждениям в борьбе с инфекцией теперь может каждый. Министерство здравоохранения открыло благотворительный счет. В пресс-службе Минздрава отметили, в эти дни ведомство получает много обращений от физических и юридических лиц, а также ИП с инициативой оказания безвозмездной помощи. Поступившие на счет средства будут распределять в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения. Реквизиты счета можно найти на сайте Минздрава.
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Кстати, помочь белорусским медучреждениям в борьбе с инфекцией теперь может каждый. Министерство здравоохранения открыло благотворительный счет. В пресс-службе...
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