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В неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию важно оказать поддержку пожилым людям

24.03.2020 21:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Cегодня, учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию,   Президент поручил всей вертикали власти инициативно оказать поддержку пожилым людям. Не дожидаясь просьб  о помощи. 
Контролирует работу  Администрация Президента. Кроме губернаторов, глав райисполкомов, уже активно включились в волонтерскую работу и общественные организации. Ни один одинокий пожилой человек не должен быть забыт - на такой принцип работы ориентирует Александр Лукашенко всю вертикаль. Почему именно сейчас так важны внимание и забота - в нашем следующем сюжете Александра Камовича. 

Работа инспектора на селе, по сути, пересекается с и обязанностями социальных служб 

В неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию важно оказать поддержку пожилым людям

Участкового Узденского РОВД Дениса Машкова местные узнают даже в медицинской маске. Визит милиционера к пенсионерке Галине Ярошевич - служебная обязанность. Женщина живет одна уже долгие годы. Муж умер 13 лет назад, дочери живут в другом городе. Конечно,  навещают, зовут к себе, но родные места,  признается пенсионерка, не отпускают. А такие визиты со стороны стражей порядка, говорит женщина, уже в радость. 
По прямым обязанностям милиционер проводит  профилактическую работу,   чтобы бабушки и дедушки не попали на удочку заезжих преступников. Участковый отмечает, работа же инспектора на селе пересекается  и с обязанностями социальных служб. 

Денис Машков, участковый инспектор Узденского РОВД: "Милиция всегда готова помочь, не только в раскрытии какого-то правонарушения, но  и  в домашних делах: принести воды, дрова какие-то, да и продукты питания купить".

Индивидуальные средства защиты - обязательное условие

Впрочем,  в сезон распространения респираторных заболеваний, лишний раз спросить о здоровье не повредит. Да и самим нужно быть готовыми. Для этого у инспекторов, кроме всего прочего, и особая, популярная сейчас, амуниция: медицинская маска, антисептик. С таким же набором работают и соцслужбы. 
Сегодня все заинтересованные ведомства работают сообща - это проще  и рациональнее. Индивидуальный подход - еще один нужный сегодня тренд.
Правоохранители, центры соцобслуживания, Красный Крест и, конечно,  молодежь.  Каждый из них говорит, что только вместе работа будет качественной и оперативной. И здесь речь идет не только об уборке возле дома, колке дров или мытье окон. Прежде всего, сегодня волонтеры, а в данном случае это слово приобретает широкий смысл, востребованы в оперативной доставке продуктов либо медикаментов - и это первостепенно.

Социальные службы и волонтеры работают по всей стране

Так,  например, кампания "Мы заботимся о Вас", которая началась в Минске,  поможет минимизировать риски возникновения респираторных заболеваний у людей в возрасте. Стать ее участником может каждый неравнодушный минчанин. И это отличный шаг. Тем, кто готов его сделать,  достаточно обратиться в Городской центр соцобслуживания.

Социальные службы и волонтеры работают по всей стране

В неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию важно оказать поддержку пожилым людям

Социальные службы и волонтеры по всей стране  уже не первый день доставляют продукты и лекарства пожилым одиноким людям и инвалидам. Телефонную горячую линию организовали и в Гродно. Для активистов Союза молодежи из областного центра такая помощь не в новинку. Сами же ребята говорят, что это буквально их долг перед обществом.
В такой работе сегодня задействованы буквально все - от губернаторов и председателей районов до тех же правоохранителей и общественных организаций. Ни один пожилой человек не должен остаться без внимания. Результат зависит от людей на местах, да и каждого из нас. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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