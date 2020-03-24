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В неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию важно оказать поддержку пожилым людям
24.03.2020 21:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTCегодня, учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, Президент поручил всей вертикали власти инициативно оказать поддержку пожилым людям. Не дожидаясь просьб о помощи.
Контролирует работу Администрация Президента. Кроме губернаторов, глав райисполкомов, уже активно включились в волонтерскую работу и общественные организации.
Работа инспектора на селе, по сути, пересекается с и обязанностями социальных служб
Участкового Узденского РОВД Дениса Машкова местные узнают даже в медицинской маске. Визит милиционера к пенсионерке Галине Ярошевич - служебная обязанность. Женщина живет одна уже долгие годы. Муж умер 13 лет назад, дочери живут в другом городе. Конечно, навещают, зовут к себе, но родные места, признается пенсионерка, не отпускают. А такие визиты со стороны стражей порядка, говорит женщина, уже в радость.
По прямым обязанностям милиционер проводит профилактическую работу, чтобы бабушки и дедушки не попали на удочку заезжих преступников. Участковый отмечает, работа же инспектора на селе пересекается и с обязанностями социальных служб.
Денис Машков, участковый инспектор Узденского РОВД: "Милиция всегда готова помочь, не только в раскрытии какого-то правонарушения, но и в домашних делах: принести воды, дрова какие-то, да и продукты питания купить".
Индивидуальные средства защиты - обязательное условиеВпрочем, в сезон распространения респираторных заболеваний, лишний раз спросить о здоровье не повредит. Да и самим нужно быть готовыми. Для этого у инспекторов, кроме всего прочего, и особая, популярная сейчас, амуниция: медицинская маска, антисептик. С таким же набором работают и соцслужбы.
Сегодня все заинтересованные ведомства работают сообща - это проще и рациональнее. Индивидуальный подход - еще один нужный сегодня тренд.
Правоохранители, центры соцобслуживания, Красный Крест и, конечно, молодежь. Каждый из них говорит, что только вместе работа будет качественной и оперативной. И здесь речь идет не только об уборке возле дома, колке дров или мытье окон. Прежде всего, сегодня волонтеры, а в данном случае это слово приобретает широкий смысл, востребованы в оперативной доставке продуктов либо медикаментов - и это первостепенно.
Социальные службы и волонтеры работают по всей странеТак, например,
Социальные службы и волонтеры работают по всей стране
Социальные службы и волонтеры по всей стране уже не первый день доставляют продукты и лекарства пожилым одиноким людям и инвалидам. Телефонную горячую линию организовали и в Гродно. Для активистов Союза молодежи из областного центра такая помощь не в новинку. Сами же ребята говорят, что это буквально их долг перед обществом.
В такой работе сегодня задействованы буквально все - от губернаторов и председателей районов до тех же правоохранителей и общественных организаций. Ни один пожилой человек не должен остаться без внимания. Результат зависит от людей на местах, да и каждого из нас.
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Cегодня, учитывая традиционно неблагоприятную для этого времени года эпидемиологическую ситуацию, Президент поручил всей вертикали власти инициативно оказать...
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